ANS prorroga inscrição para concurso com 102 vagas

A Agência Nacional Saúde Suplementar (ANS) prorrogou, até o dia 20 de dezembro, as inscrições para o concurso público que visa a contratação de 102 profissionais. As vagas são para técnico em regulação de saúde suplementar (36 vagas) e técnico administrativo (66 vagas).

Com jornada de trabalho de 40 horas semanais, os salários são de R$ 5.689,52 (técnico administrativo) e R$ 5.957,52 (técnico em regulação). Ambos ainda contam com auxílio-alimentação no valor de R$ 373.

Os candidatos devem acessar o site www.funcab.org e preencher a ficha de inscrição, além de pagar uma taxa no valor de R$ 74. Podem participar os profissionais que tenham concluído o ensino médio ou curso técnico equivalente.

A seleção ocorre por meio de prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter classificatório e eliminatório. Ela será realizada no dia 21 de fevereiro de 2016, nos turnos da manhã (técnico administrativo) e da tarde (técnico em regulação), em todas as capitais do país.

No site da ANS, o candidato pode adquirir as apostilas digitais elaboradas de acordo com o conteúdo do exame.

As provas terão conteúdos de língua portuguesa, raciocínio lógico, ética e conduta no serviço público, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de arquivologia e noções de administração (ambos os cargos); agências reguladoras e legislação básica e noções de orçamento público (técnico administrativo); e agências reguladoras e legislação relativa à ANS (técnico em regulação).

Os estados que receberão os novos funcionários são: Ceará, Distrito Federal, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso e São Paulo. O prazo de validade do concurso é de um ano, a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por mais um ano.

