ANS divulga edital de concurso com 89 vagas

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou edital de concurso com 89 vagas para Ensino Superior nesta segunda-feira, 5. São oportunidades para os cargos de Atividades Técnicas de Suporte e Complexidade nas áreas de Administração, ou Economia, ou Contabilidade (29 vagas); Direito (60 vagas).

As inscrições deverão ser realizadas pela internet, no site da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab), a partir desta segunda, até 23h59 do dia 20 de outubro de 2015. A GRU de cobrança pode ser paga em Agências Bancárias, Casas Lotéricas e Correios.

A jornada de trabalho dos profissionais é de 40h semanais, com remunerações de R$ 3.800 e R$ 6.130.

Os candidatos que desejarem se inscrever devem ter concluído o ensino superior nas áreas discriminadas no edital e em alguns casos ter Doutorado, Mestrado, Especialização ou experiência superior a 3 anos na área de atuação a que concorre.

O processo seletivo simplificado será composto de Prova Objetiva de caráter classificatório e eliminatório que será realizada nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Niterói (RJ).

Este concurso é válido por dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

