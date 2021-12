Ancine abre concurso para agência do Rio

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) abriu, nesta segunda-feira, 26, 69 vagas para a sede da agência, no Rio de Janeiro. Do total, 41 vagas são para especialista em regulação e fiscalização da atividade cinematográfica e 28 para analista administrativo. O salário inicial para especialistas é de R$ 10.019,20 e, para analistas, R$ 9.263,20.

Os candidatos que ocuparem o cargo de especialista da Ancine, trabalharão com planejamento, execução e avaliação das políticas cinematográficas e audiovisuais. Enquanto os analistas ficam responsáveis pelas atividades administrativas e logísticas para o funcionamento da agência.

No processo seletivo, os candidatos farão provas objetivas e discursivas, com acréscimo de um curso de formação para o cargo de especialista. Os interessados poderão se inscrever de 2 a 23 de setembro pelo site da organizadora da prova, a Cespe/UNB.

A data prevista para a aplicação das provas é 3 de novembro.

