Anatel abre 100 vagas para níveis médio e superior

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) inscreve, a partir de 11 de julho, para concurso público com oferta de 100 vagas para trabalhar na sede do órgão em Brasília. O prazo se encerra no dia 1º de agosto. As taxas de inscrição são de R$ 50 para nível médio e R$ 100 para nível superior.

Serão oferecidas 32 vagas para cargos de nível médio, com remuneração de R$ 5.418,25 nas áreas de Administração e Comunicação, e R$ 5.674,25 para o posto de Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações.

Para o nível superior, são 68 oportunidades para Analista Administrativo em diversas especialidades, além de Contabilidade, Economia, Engenharia, Mídias Digitais, Métodos Quantitativos e Direito para o posto de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações. A remuneração varia entre R$ 10.543,90 e R$ 11.403,90, dependendo do cargo e da Especialidade escolhida.

Consulte o edital e saiba mais informações sobre o concurso aqui.

