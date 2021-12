ANAC oferece 170 vagas com salários de até R$ 10.019,20

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) vai abrir, no próximo dia 21 de setembro, as inscrições para o concurso público que oferece 170 vagas para os cargos de nível técnico e superior.

Com salários que chegam a R$ 10.019,20, a seleção será realizado em todas as 27 capitais. O processo conta com provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. A inscrição custa R$ 100, para nível superior, e R$ 50, para o nível técnico.

Os interessados podem realizar as inscrições até 15 de outubro, somente pela internet, por meio do site do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB), que vai realizar a prova.

Taxa de inscrição - De acordo com a organizadora do concurso, o candidato poderá efetuar o pagamento da taxa por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), que deve ser impressa para o pagamento após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição online. O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico por meio da página de acompanhamento.

Provas - A previsão é que no dia 28 de novembro seja publicado, no Diário Oficial da União, um edital informando a disponibilização da consulta dos locais e horários de realização das provas. O candidato deve acessar o endereço para verificar seu local de provas. Para mais informações, acesse o edital do concurso.

adblock ativo