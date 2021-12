Anac lança concurso com salários superiores a R$ 10 mil

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou edital para concurso público com 170 vagas no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 6. A seleção oferece oportunidades para nível superior - cargos de analista administrativo, com remuneração de R$ 9.263,20, e especialista em regulação de aviação civil, com remuneração de R$ 10.019,20.

Há chances também para profissionais de ensino médio. As vagas para este nível são para técnico administrativo com salário de R$ 4.984,98. As oportunidades estão distribuídas pelo Distrito Federal e pelo estados do Rio de Janeiro e São Paulo. As inscrições para o concurso serão abertas, no dia 29 de setembro, no site da Cespe: www.cespe.unb.br.

