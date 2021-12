Anac inscreve para concurso com salário de até R$ 11.071,29

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) inscreve a partir do dia 14 de dezembro para o concurso do órgão. São oferecidas 150 vagas com salário que varia entre R$ 5.689,52 a R$ 11.071,29.

As oportunidades são para analista administrativo (25), especialista em regulação de aviação civil (65), técnico em regulação de aviação civil (45) e técnico administrativo (15). As jornadas de trabalho são de 40 horas semanais e podem concorrer candidatos do ensino médio e superior.

Interessados devem se inscrever no site da organizadora do certame até 4 de janeiro. A taxa varia entre R$ 90 e R$ 150. Os candidatos serão submetidos a provas objetivas de conhecimentos básicos e específicos, discursiva, títulos e curso de formação, em alguns casos.

