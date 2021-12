AGU abre 78 vagas em concurso para Procurador Federal

A Advogacia Geral da União abre concurso público para preencher 78 vagas e formar cadastro reserva no cargo de Procurador Federal de 2ª Categoria. A pré-inscrição pode ser feita até o dia 23, no site da Cespe/UnB organizadora do concurso. A taxa é de R$ 163.

Para ocupar o cargo, o candidato precisa ser graduado em Direito, ter registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e, no mínimo, dois anos de prática forense. O salário será de R$ 15.719,13, com jornada de 40 horas semanais.

Duas etapas acontecerão para classificar os candidatos. A primeira será composta de prova objetiva, inscrição definitiva, provas discursivas, prova oral, sindicância de vida pregressa e avaliação de títulos. Já na segunda fase será realizado o Programa de Formação, de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva, a inscrição definitiva, as provas discursivas, a sindicância de vida pregressa, a avaliação de títulos e a perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência acontecerão nas capitais dos 26 Estados e no Distrito Federal. A prova oral e o Programa de Formação serão realizados somente em Brasília - DF. O conteúdo programático completo está disponível no edital.

O concurso valerá por um ano, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

