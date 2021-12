Agricultura oferece 796 vagas com salários até R$ 12 mil

Começam no dia 3 de fevereiro as inscrições para o concurso público do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que oferece 796 vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 2.818,02 a R$ 12.539,38 e carga horário é de 40 horas.



São oferecidas vagas Engenheiro Agrônomo (80), Farmacêutico (13), Químico (22), Veterinário (110), Zootecnista (07), Agente de Atividades Agropecuárias (50), Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal (100), Auxiliar de Laboratório (70), Técnico de Laboratório (184), Administrador (25), Agente Administrativo (110), Bibliotecário (02), Contador (06), Economista (04), Engenheiro (Civil ou Elétrico, 03 vagas), Geógrafo (03), Psicólogo (02) e Técnico de Contabilidade (05).



As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da Consulplan, no período de 3 de fevereiro a 6 de março de 2014. O valor da taxa de inscrição é de R$ 38,50 para nível fundamental, R$ 50 para nível médio e técnico e R$ 71 para nível superior.



Os candidatos realizarão provas objetivas e discursivas, previstas para o dia 4 de maio, em locais e horários divulgados a partir de 28 de fevereiro. Para os cargos de nível superior destinados às unidades do Laboratório Nacional Agropecuário (Lanagro), será realizada ainda avaliação de títulos.



O edital e outras informações sobre o concurso estão disponíveis na pagina da Consuplan.

