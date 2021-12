Agerba lança edital de concurso com salário de R$ 6 mil

Com salários de até R$ 6.021,64, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia (Agerba) abre inscrição nesta segunda-feira, 21, para concurso com 60 vagas. O cadastro pode ser feito até 20 de dezembro no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação.

São 24 vagas para nível superior e 36 para médio. Também há reserva para candidatos declarados negros e com deficiência. A taxa de inscrição varia entre R$ 70 e R$ 140.

Para candidatos concorrerem as vagas de Especialista em Regulamentação é preciso ter formação completa superior em Arquitetura, Administração, Análise de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciência da computação, Direito, Estatística, Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Computação, Engenharia de Transportes, Engenharia Naval, Processamento de Dados, Informática, Sistemas de Informação ou Tecnologia da Informação. Serão 20 vagas para Salvador e uma para Bom Jesus da Lapa, Barreiras, Seabra e Teixeira de Freitas. O salário é de R$ 6.021,64.

Já as oportunidades para Técnico de Regulação exige ensino médio completo e apresentar o certificado reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), ou um certificado técnico profissionalizante. As 36 vagas serão divididas entre Salvador com 15 vagas, Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro, Jequié, Seabra, Teixeira de Freitas, Santo Antônio de Jesus e Vitoria da Conquista. Os salários iniciais são de R$ 2.146,37.

As provas acontecem em Salvador e estão agendadas para 29 de janeiro.

adblock ativo