Agerba divulga gabarito de prova de concurso

O gabarito do concurso público da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) está disponível no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, empresa organizadora do certame.

Os candidatos podem recorrer do gabarito até esta quarta, 15, por meio da organizadora. A prova foi aplicada neste domingo, 12. O concurso oferece 60 vagas para especialista em Regulação e técnico em Regulação.

adblock ativo