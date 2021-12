Afrodescendente tem direito a bolsa-prêmio de R$ 25 mil

As inscrições para a seleção da bolsa-prêmio do Instituto Rio Branco, no valor de R$ 25 mil, se encerram nesta sexta-feira, 1º e podem ser feitas pelo site do instituto. A taxa de inscrição é R$ 90. O benefício é voltado para candidatos afrodescendentes, que tenham concluído ou irão concluir curso superior até o final de 2014, e está condicionado à participação no concurso público de admissão à carreira de Diplomata, realizado anualmente.

Os selecionados receberão uma bolsa-prêmio no valor de R$ 25 mil, pago em parcelas ao longo do ano de 2014. O auxílio financeiro deverá ser investido na compra de material bibliográfico e pagamento de cursos preparatórios ou professores especializados nas disciplinas exigidas para o concurso de Diplomata do Instituto Rio Branco.

O processo seletivo para a bolsa-prêmio será realizado em duas etapas: a primeira será de prova objetiva, prevista para o dia 8 de dezembro; a segunda consistirá em análise de documentação e entrevista técnica.

As provas objetivas serão aplicadas pelo Cespe/UnB nas cidades de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

A segunda etapa do processo seletivo será realizada somente na cidade de Brasília (DF). Os candidatos selecionados para a segunda etapa receberão passagens aéreas de ida e volta e ajuda de custo para se deslocarem até a capital do país.

