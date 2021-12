Aeronáutica inscreve para 614 vagas de sargentos

Estão abertas, até o dia 26 de maio, as inscrições para a seleção no Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica, correspondente às turmas 1 e 2 do ano de 2015, com 614 vagas abertas.

As inscrições podem ser feitas pelo site da FAB com taxa no valor de R$ 60. Os interessados devem possuir formação de nível médio completo, e não ter menos de 17 anos e nem completar 25 anos de idade até 31 de dezembro de 2015.

Os inscritos serão submetidos à prova escrita, Inspeção de Saúde Inicial (INSPSAU), Exame de Aptidão Psicológica, Teste de Avaliação do Condicionamento Físico e Validação Documental.

O curso será realizado na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá - SP, para as especialidades de Mecânica de Aeronaves (150 vagas), Material Bélico (22), Comunicações (26), Foto-Inteligência (6), Guarda e Segurança (44), Eletricidade e Instrumentos (30), Equipamento de Voo (8), Meteorologia (16), Suprimento (28), Informações Aeronáuticas (20), Desenho (6), Estrutura e Pintura (12), Eletromecânica (18), Metalurgia (8), Bombeiro (28) e Controle de Tráfego Aéreo (192).

