Aeronáutica e Marinha oferecem 4.033 vagas

As Forças Armadas - Marinha e Aeronáutica - oferecem 4.033 vagas para concursos que estão com inscrições abertas. Para concorrer às oportunidades na Marinha, para aprendizes-marinheiros (2.200 vagas) e soldado fuzileiro naval (1.620), é preciso ter o ensino fundamental. Para a Aeronáutica, a exigência para ser sargento (213) é que o candidato tenha concluído o ensino médio.

O prazo para inscrições variam de acordo com a função e instituição. Para quem pretende concorrer a uma vaga de aprendiz-marinheiro, que pode ser preenchida por homens entre 18 e 22 anos completados até 1º de janeiro de 2014, a inscrição pode ser feitas até 15 de março no site www.ensino.mar.mil.br, no valor de R$ 12. O salário, como aluno é de R$ 663, inicial. Após a formação, R$ 1.063.

Para fuzileiro naval (R$ 1.250), as inscrições seguem até 18 de abril, também no site da Marinha, por R$ 20. As vagas para fuzileiros também são direcionadas para homens, entre 18 e 21 anos, completados em janeiro de 2014. Para sargento, cuja remuneração inicial é de R$ 1.200, as inscrições seguem até 7 de março, em www.fab.mil.br, por R$ 60.

Provas - As provas são realizadas pelos institutos de ensino das entidades e são compostas, em sua maioria, por questões de português e matemática. Para o concurso de sargento, são exigidos ainda conhecimentos de inglês e física. Para o de aprendizes-marinheiros, há ainda questões de ciências, mas a data da prova ainda não foi definida. A prova para fuzileiros será em 4 de junho e para sargento, em 7 de abril.

Professor de matemática, uma das disciplinas mais difíceis para a maioria dos candidatos, Bruno Chaves dá dicas para fazer uma boa prova: "O ideal é que o estudante olhe o edital e verifique quais os assuntos têm mais dificuldade e, assim, monte uma estratégia de estudo". Outra opção é pagar aulas ou fazer um curso preparatório

Os concursos com inscrições abertas são os primeiros a selecionar interessados em trabalhar nas instituições de defesa brasileira em 2013. Este ano haverá outros concursos para os níveis fundamental, médio e superior nas Forças Armadas, com salários que chegam a até R$ 5 mil.

