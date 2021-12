Aeronáutica contrata oficiais temporários na área de saúde

Estão abertas as inscrições para a seleção da Força Aérea Brasileira (FAB), que irá contratar profissionais que vão prestar serviço militar como oficiais temporários. São 129 vagas para especialidades na área de saúde.

O processo é conduzido pelo Terceiro Comando Aéreo Regional (III COMAR), com sede no Rio de Janeiro e as vagas serão destinadas a organizações militares no Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Mais informações no site do Comar.

adblock ativo