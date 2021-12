Aeronáutica abre concurso para 100 vagas

Aeronáutica abriu concurso em 100 vagas para o Curso de Formação de Taifeiros - 30 são para arrumador e 70 são para cozinheiro. As inscrições devem ser feitas pelo site www.depens.aer.mil.br de 5 a 18 de fevereiro. A taxa é de R$ 60.

Para participar da seleção, os candidatos devem ser do sexo masculino e ter nível médio completo. Menores de 18 anos devem ser autorizados por um responsável. No site da Aeronáutica é possível ver o edital.

As oportunidades são para as cidades de Salvador, Belém, Belo Horizonte, Lagoa Santa (MG), , São Paulo, São José dos Campos (SP), Rio de Janeiro , Brasília, Gama (DF), Boa Vista, Manaus, Porto Velho, São Luís, Natal, Parnamirim (RN), Porto Alegre e Santa Maria (RS), Recife, Campo Grande (MS), Guaratinguetá (SP), Pirassununga (SP), Guarulhos (SP), Canoas (RS).

O processo seletivo é composto de exame de escolaridade e de conhecimentos especializados, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, análise e conferência dos critérios exigidos e da documentação para a matrícula no curso. As provas escritas serão aplicadas na data provável de 23 de março.

adblock ativo