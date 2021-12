Aeronáutica abre concurso com 84 vagas

A Aeronáutica está com processos seletivos para médicos e capelães em andamento, num total de 84 vagas. O período de inscrição começa nesta quinta-feira, 3, e vai até o dia 5 de agosto.

A taxa de inscrição para os exames de admissão é de R$ 120 e os candidatos selecionados terão aulas no CIAAR de Belo Horizonte/MG, com duração máxima de 17 semanas.

O Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica (CAMAR) tem 80 vagas, distribuídas de acordo com a localidade da CAMAR escolhida pelo candidato. Salvador não está nesta lista.

O concurso terá prova escrita no dia 21 de setembro, a partir das 9h40; inspeção de saúde, de 20 a 24 de outubro; exame de aptidão psicológica, de 3 a 14 de novembro; prova prático-oral, de 3 a 14 de novembro; teste de avaliação do condicionamento físico, dias 9 e 10 de dezembro; habilitação à matrícula (análise e conferência dos critérios exigidos e da documentação prevista para a matrícula no curso). O curso começa em 22 de janeiro de 2015.

Para a seleção de capelão, são 3 vagas para Sacerdotes Católicos Apostólicos Romanos e 1 para Pastor Evangélico.

adblock ativo