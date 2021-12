AEB encerra concurso dia 10; salário de até R$ 13.362,67

As inscrições para o concurso público da Agência Espacial Brasileira (AEB) estão abertas até o próximo dia 10 de setembro. São 66 vagas, divididos em nível médio e superior. A remuneração varia de R$ R$ 3.607,47 até R$ 13.362,67.

As provas serão divididas em objetiva, redação e análise de títulos para o cargo de assistente (nível médio) e prova objetiva, discursiva e análise de títulos para os cargos de tecnologista e analista (nivel superior).

Para participar, o candidato deve acessar o site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br), organizadora do certame, até as 23h59 do dia 10. O pagamento deve ser efetuado por meio do guia de Recolhimento da União Bancário (GRU), pago no Banco do Brasil.

