Advogado dá dicas para concurso da Polícia Civil

Com 400 vagas para o cargo de investigador, 100 vagas para escrivão de polícia e outras 100 para delegado, o concurso da Polícia Civil do Estado da Bahia abre inscrições nesta terça-feira, 29. Advogado e professor de direito do Centro de Estudos Jurídicos de Salvador (Cejus), José Aras, dá dicas de como se preparar para a seleção.

Qual o perfil da pessoa que se candidata a uma vaga na Polícia Civil? Para quem ele é indicado?

O concurso da Polícia Civil é indicado para bacharéis em direito e portadores de diploma de nível superior. O exercício das funções exige do candidato perfil de conduta ilibada e destemida que compreenda a importância de tão relevante função em prol da coletividade.

O teste psicotécnico, regularmente, é motivo de polêmica. Não é raro encontrar casos de candidatos reprovados que recorreram à Justiça e até mesmo conseguiram assumir a vaga apesar do resultado. Para que serve o teste psicotécnico? O que ele determina?

O teste psicotécnico tem previsão em lei e respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula nº 686). Serve para aferir o perfil psicológico do candidato, necessário ao desempenho da função que, além de envolver o exercício de poder público, agrega a possibilidade de efetivação de prisões e o uso de arma de fogo. As disputas judiciais envolvem não exatamente a cobrança do psicoteste, mas sim a maneira com que ele é aplicado, às vezes sem determinação objetiva dos critérios avaliados, o que faz com que se torne um teste de caráter subjetivo, violando-se, desta forma, os princípios norteadores do concurso público, dentre os quais a razoabilidade e a isonomia. A cobrança do psicoteste tem evoluído nos últimos anos, de modo que, excepcionalmente, em caso de eliminação, pode ser discutido na via judicial com vistas à manutenção do candidato no concurso, garantido-lhe a nomeação em caso de aprovação nas demais etapas.

O teste de aptidão física também tem caráter eliminatório. Qual é o melhor momento para começar a se preparar para esta etapa?

Considerando o caráter eliminatório, sugiro que a preparação se dê o quanto antes. Vale a pena buscar orientação de um profissional da área a fim de estabelecer um programa de condicionamento físico voltado para os testes que serão aplicados, de acordo com o edital.

Quais disciplinas costumam reprovar mais candidatos nos concursos para a Polícia Civil?

Geralmente as disciplinas envolvendo direito público (constitucional, administrativo e penal, notadamente) são as que mais reprovam nesses concursos, tendo em vista que a cobrança é feita de forma mais aprofundada pela banca examinadora e responsável pelo concurso, geralmente com aplicação de questões pertinentes não apenas às previsões legais, mas também o entendimento jurisprudencial mais recente dos tribunais superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça) sobre o tema. Por isso o candidato precisa incluir nos seus estudos o acompanhamento diário dos informativos desses tribunais, o que pode ser feito gratuitamente nos respectivos sites na internet.

Partindo da prova objetiva até a investigação social e de conduta pessoal são seis fases eliminatórias e apenas uma de caráter classificatório. O senhor acredita que este é um concurso extenso?

Não considero que todas as etapas são necessárias para a completa avaliação do candidato, sendo compatível com a relevância da função que será exercida.

Os cargos de escrivão de polícia e investigador têm a mesma remuneração, além disto eles apresentam o mesmo conteúdo programático. Como identificar qual função mais se relaciona com o seu perfil?Trata-se de uma questão de vocação profissional.

