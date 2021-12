Adiado prova de concurso da Assembleia Legislativa da Bahia

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) adiou as provas objetivas do concurso da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) que iriam acontecer neste domingo, 11. A instituição acatou orientação do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), que solicitou a mudança na data da prova porque candidatos reclamaram que tiveram a inscrição cancelada.

O edital previa que o candidato só podia se cadastrar para concorrer a uma vaga. Portanto, quem se inscreveu para dois cargos, teve um dos cadastros cancelados. O MP argumenta que esse item do edital restringe o direito do candidato de participar do concurso. Um dos argumentos é que os horários distintos para aplicação das provas para nível superior e médio e técnico permitem que os candidatos participem da seleção para mais de um cargo.

Com o adiamento, as inscrições serão reabertas entre 7 e 11 maio e será realizada pelo site da FGV. A prova será aplicada no dia 8 de junho. São oferecidas 97 vagas. Os salários também foram alterados para R$ 1.763,72 (nível superior) e R$ 1.200,99 (nível médio).

Há vagas de nível superior para Auditoria (Administração, Ciências Contábeis, Direito e Economia), Administração, Análise de Sistemas / Informática / Tecnologia da Informação, Arquitetura, Assessoria Legislativa (Direito), Assistência Social (Serviço Social), Ciências Contábeis, Economia, Engenharia (Engenharia Civil), Pedagogia, Pesquisa (História), Psicologia, Redação e Revisão Legislativa (Jornalismo, Comunicação Social, Letras) e Secretariado Executivo.

As oportunidades para nível médio são para as áreas Administrativa, Artes Gráfica (técnico em Artes Gráficas), Auxiliar de Odontologia, Contabilidade (técnico em Contabilidade), e Elétrica (técnico em Eletricidade).

