Adab lança edital para seleção com 40 vagas na Bahia

A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), vinculada à Secretaria da Agricultura (Seagri), realizará processo seletivo simplificado para contratação de pessoal, por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

Ao todo, são oferecidas 40 vagas distribuídas entre alguns municípios da Bahia, como Curaçá, Lajedão e Salvador, conforme edital nº 02/2013 publicado no Diário Oficial de quarta-feira (11) e no site da Adab.

As vagas são para profissionais de nível médio e superior, nas funções de auxiliar de fiscalização, assistente de atividades administrativas e técnico com formação em engenharia agronômica e medicina veterinária.

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no período das 9h de 26 deste mês às 18h do dia 3 de janeiro de 2014 (horário de Brasília). O candidato precisa preencher o formulário, disponibilizado no site da Adab, e seguir os procedimentos estabelecidos na ficha de inscrição e no edital.

