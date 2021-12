Adab encerra inscrições para 115 vagas neste segunda

A Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) encerra nesta segunda-feira, 8, as inscrições do processo seletivo para 115 vagas em cargos de nível médio e superior. As inscrições devem ser feitas das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Os interessados devem procurar um dos endereços da Adab, localizada em Salvador (Avenida Adhemar de Barros, nº 967), Feira de Santana (Rua Santos Dumont, nº 70), Coordenadoria Regional de Jequié (Praça Coronel João Borges, nº 1) e Adab Coordenadoria Regional de Teixeira de Freitas (Avenida Governador Lomanto Junior, nº 168).

No local, o candidato deve preencher a ficha de inscrição e apresentar original e cópia do documento de identidade e currículo. Não há cobrança de taxa de inscrição.

As vagas de nível médio são para auxiliar de fiscalização e assistente de atividades administrativas. Os cargos de nível superior são para técnico de nível superior nas funções de médico-veterinário e engenheiro agrônomo.

Os selecionados podem atuar em Salvador, São Sebastião do Passe, Simões Filho, Feira de Santana, Cruz das Almas, Riachão do Jacuípe, Santa Bárbara, Jequié, Amargosa, Jaguaquara, Itagibá, Teixeira de Freitas, Prado, Nova Viçosa, Eunápolis, Itagimirim, Itamaraju e Itanhém.

Os salários variam de R$ 933,31 a R$ 1.487,70. A seleção será feita por meio de análise curricular e entrevista.

