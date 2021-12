Abin inscreve em concurso com salários de até R$ 16.620,46

Estão abertas até o dia 30 deste mês as inscrições para o concurso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que oferece 300 vagas para nível superior, com salários que variam de R$ 6.302 a R$ 16.620,46.

As oportunidades são para os cargos de Agente de Inteligência, Oficial de Inteligência e Oficial Técnico de Inteligência, com 40 horas semanais.

Os interessados devem se inscrever pelo site do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos Universidade de Brasília (Cespe) - empresa organizadora do certame. As taxas variam de R$ 190 a R$ 230.

A previsão é que as provas objetivas e discursivas sejam aplicadas no dia 11 de março, em todas as capitais brasileiras. Os aprovados serão lotados no Distrito Federal e em Superintendências Regionais situadas nas capitais do Brasil.

Para obter mais informações sobre o concurso e ter acesso ao edital basta acessar o site da Cespe.

