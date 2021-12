Abertas inscrições para seleção do Ifba com salários de até R$ 4 mil

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal da Bahia (Ifba) destinado a professor substituto, com salários de R$ 3.126, 31 a R$ 4.272,99 (confira as vagas abaixo).

Interessados podem se inscrever até o dia 20 de março, por meio do site do Ifba. As taxas de participação custam R$ 70.

A carga horária será de 40h mensais e, além, da remuneração, os selecionados receberão auxílio alimentação no valor de R$ 458. Outras informações podem ser conferidas no edital.

Vagas

As 16 oportunidades oferecidas são paras as áreas de engenharia química - operações unitárias e fenômenos de transporte (1), engenharia química - cinética, reatores químicos e biorreatores (1), engenharia química - Materiais (1), Automação (1); Mecânica (1), radiologia (1), construção civil - arquitetura (1), língua estrangeira moderna: espanhol (1), geologia (1), educação física (1), eletrônica (1), eletrotécnica: sistemas de potência (1), língua brasileira de sinais - libras (1), matemática (1), psicologia (1) e física (1).

