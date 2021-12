Abertas inscrições para seleção com salários de até R$ 6 mil

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Itapitanga (a 410 Km de Salvador) com salários de R$ 998 a R$ 6 mil. São oferecidas 153 vagas para candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Disponíveis até o dia 15 deste mês, as inscrições devem ser realizadas por meio do site da empresa Planejar Consultoria, organizadora do certame.

Prevista para ser aplicada no dia 31 de março, a prova objetiva terá questões de português, matemática, conhecimentos de informática, gerais, locais e específicos. Também serão realizadas provas de títulos ou prática para algumas funções. Outras informações podem ser conferidas no edital da seleção.

Vagas

Assistente Social (4); Enfermeiro (8); Enfermeiro (4); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (3); Médico (Plantonista) (8); Médico PSF (4); Nutricionista (3); Odontólogo (2); Psicólogo (Educação) (1); Psicólogo (Social) (2); Professor de Inglês (2); Professor de Ed. Física (2); Professor Nível I (9); Auxiliar de Saúde Bucal (1); Fiscal da Vigilância Sanitária (1); Técnico de Enfermagem (11); Auxiliar de Serviços Gerais (38); Carpinteiro (1); Coveiro (2); Eletricista (1); Gari (12); Merendeira (12); Motorista Classe B (5); Motorista Classe D (6); Operador de Máquina Motoniveladora (1); Operador de Máquina Retroescavadeira (1); Pedreiro (3); Porteiro (4); Serralheiro (1).

