Abertas inscrições para processo seletivo de médicos

Estão abertas até as 15h da sexta-feira, 15, as inscrições para o processo seletivo da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF - SUS) destinado a médicos reguladores. Os aprovados irão receber o salário básico de R$ 7.749,77.

As duas vagas ofertadas são para atuar na Central Estadual de Regulação (CER). A seleção tem validade de seis meses, podendo ser prorrogado, uma única vez. Interessados devem realizar as inscrições no site da fundação.

O processo de classificação irá ocorrer por análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório. Mais informações sobre o certame estão disponíveis no edital.

