Abertas as inscrições para o processo seletivo da Receita Federal

Estão abertas a partir desta terça-feira, 25, as inscrições para o processo seletivo da Superintendência Regional da 5ª Região Fiscal da Receita Federal do Brasil em Salvador destinado ao credenciamento para perícia de carga, quando necessário, de 38 profissionais de nível superior, que serão pagos por serviço prestado.

As inscrições poderão ser feitas pela internet, por meio do preenchimento de uma requisão, até o dia 16 de julho. Além de oportunidades para a capital baiana, há também para Itabuna e Aracaju, conforme informado no edital.

Serão disponibilizadas para as áreas de Engenharia Elétrica/ Eletrônica (6); Informática e Telecomunicações (4); Engenharia Mecânica (5); Engenharia Química (5); Química (4); Engenharia de Petróleo e Gás Natural (4); Engenharia - Especialização em Têxteis (2); Geologia (2); Engenharia Agronômica (2); Engenharia/Arqueação (8); Engenharia/ Petróleo e Gás Natural (1); Arqueação (3) e Informática e Telecomunicações (2).

