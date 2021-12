Lista de convocados em concurso da Sefaz-Ba será divulgada nesta quarta-feira

A lista de convocados para o concurso da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba), com vagas para Auditor-Fiscal, será divulgada nesta quarta-feira, 4, no Diário Oficial do Estado.

De acordo com o governador Rui Costa, durante o Papo Correria, nesta terça-feira, 3, às 19h, serão convocados 77 candidatos aprovados.

Assista abaixo o Papo Correria desta terça-feira, 3:

Da Redação

