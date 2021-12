Inscrições para concurso com salário de até R$ 9.459,45 começam nesta segunda

Começa nesta segunda-feira, 11, as inscrições para o concurso público de auditor fiscal, promovido pelas Secretarias da Administração da Bahia (Saeb) e da Fazenda (Sefaz). Serão 60 vagas e salários de até R$ 9.459,45.

O concurso abrange profissionais com formação superior em Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia, Informática, Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou Processamento de Dados – desde que as graduações possuam reconhecimento do Ministério da Educação (MEC).

Os interessados devem fazer a inscrição pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC) até às 14h do dia 5 de abril. A taxa de inscrição é de R$ 170.

