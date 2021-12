Comando Militar abre seleção para profissionais de saúde na Bahia e Sergipe

O Comando da 6º Região Militar anunciou nesta segunda-feira, 12, que estão abertas as inscrições para processo seletivo nas vagas de Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários (MFDV) no estado da Bahia e Sergipe. A seleção visa à formação de um cadastro de reserva para o preenchimento em cargos que venham a abrir em 2021 nos Hospitais e Organizações Militares (OM) da Marinha, do Exército e da Força Aérea.

De acordo com o comunicado, o contrato de trabalho é de um ano e os interessados deverão realizar a leitura do Aviso de Convocação e efetuar as inscrições de 12 a 26 de outubro de 2020, por meio do respectivo site da respectiva região militar. A remuneração bruta inicial é de R$ 8.439,00.

Os candidatos seguirão as etapas: inscrição, análise curricular, inspeção de saúde e exame de aptidão física. Os aprovados em todas as etapas farão parte do cadastro de reserva. As vagas podem ser abertas na Bahia, nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Paulo Afonso, Barreiras, Porto Seguro e Ilhéus, e em Sergipe na cidade de Aracaju.

A formação dos incorporados será dividida em duas fases: a primeira, destinada à instrução técnico-militar, com duração de 45 (quarenta e cinco dias); e a segunda, voltada à aplicação de conhecimentos técnico-profissionais, sendo realizada nas OM para as quais os estagiários tenham sido convocados.

O Comando ainda solicita o comparecimento, por parte dos médicos formados em 2020, nas Comissões de Seleção para prestação do Serviço Militar Inicial e ficarem em dia com as obrigações militares.

As Comissões de Seleção serão implementadas em Barreiras, Aracaju, Jequié, Paulo Afonso e Salvador. No município de Vitória da Conquista, os médicos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e da Faculdade Santo Agostinho (FASA) já foram recebidos.

Por fim, as informações sobre o local e horário de funcionamento das comissões, bem como a data de comparecimento dos candidatos e relação de documentos a serem apresentados serão divulgadas no site institucional.

