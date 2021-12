Baiano representa o país em concurso Mr. Gay World

O baiano Rafael Fagundes, morador da Boca do Rio, em Salvador, representa o Brasil na competição Mr. Gay World, que premia o gay mais bonito do mundo.

O evento acontece de 19 a 24 de abril e conta com 22 participantes de vários países. O público pode votar no seu favorito no site do concurso.

Para vencer o Mr. Gay World, o participante deve ter, além da beleza, boa comunicação, postura e outros requisitos que serão avaliados nas diversas etapas da competição.

Devido aos altos custos da viagem, o baiano está com uma campanha para arrecadação de fundos no Kickante, plataforma conhecida para esse tipo de campanha.

A contribuição pode ser de qualquer valor, mas os valores específicos serão trocados por prêmios que podem chagar a um jantar com o Rafael e até mesmo um fim de semana na cidade de Florianópolis.

Fagundes, que vive entre Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, afirmou que o concurso é mais que uma faixa. "É visibilidade para meus projetos e meus ideais. Quero lutar junto com a comunidade LGBT para assegurar os nossos direitos civis", disse ele, que trabalha como modelo.

