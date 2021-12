O time que 'ganhou roubado'

Foi com uma incrível vitória do obscuro Paderborn sobre o tradicional Hamburgo que se revelou um escândalo de manipulação de resultados em 2004. Apesar da prisão do árbitro, o resultado valeu, e a vida seguiu em frente na Copa da Alemanha. Aquele foi o grande momento de fama do inexpressivo clube de 108 anos.

Mas, por seus méritos, ele escalou da Quarta Divisão à Primeira. Estreante no atual Campeonato Alemão, o lanterna lutará contra o descenso amanhã, na última rodada. Coincidentemente, concorre também com o próprio Hamburgo, que jamais caiu.

O árbitro Robert Hoyzer, ligado a um esquema internacional de apostas, acabou banido do futebol e condenado a dois anos e cinco meses de prisão em 2005. As descobertas alcançaram diversas pessoas envolvidas e mancharam o esporte no país que se preparava para sediar a Copa do Mundo no ano seguinte.

As investigações começaram por causa da atuação de Hoyzer na virada de 4 a 2 do Paderborn, então na Terceirona, em casa, sobre o Hamburgo, da Primeirona, em jogo único da fase inicial da Copa da Alemanha, em agosto de 2004. O inquérito concluiu que ele interferiu no resultado.

Após o time visitante fazer 2 a 0, teve um jogador expulso por reclamação e um pênalti ignorado, enquanto o árbitro assinalou duas penalidades polêmicas para o azarão.

Números modestos

Antes do Alemão 2014/2015, o caçula anunciou orçamento de R$ 53 milhões, cerca de um terço do que, em média, investiram seus concorrentes na temporada passada. Há jogador do tricampeão Bayern de Munique, por exemplo, que embolsa mais de R$ 40 milhões por ano.

Ainda por cima, o Paderborn atua no menor estádio da história da liga, com 15 mil lugares, que não sedia jogos noturnos porque a vizinhança conseguiu a proibição na Justiça. Há 15 anos, era bem pior, o time jogava para 800 espectadores na Quarta Divisão, até sem placas publicitárias, num gramado atravessado por rede elétrica de alta voltagem a vários metros de altura.

Com um passado de fusões de clubes, é também o primo pobre do seu Estado, Renânia do Norte-Vestfália, que conta com os famosos Borussia Dortmund, Schalke, Colônia, Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach na elite. O departamento de comunicação do Paderborn, entretanto, nega preocupação com a concorrência por patrocinadores e torcedores. De fato, seu número de associados aumentou 440% com o acesso.

Sua cidade, que tem o mesmo nome do clube, possui tamanho médio, a 100 km de Dortmund, com menos de 150 mil habitantes, sede do maior museu de computadores do mundo, diz o site da Bundesliga. Ela abriga parte das forças armadas britânicas baseadas na Alemanha desde a Segunda Guerra, mas ganhou fama de universitária. Hoje, 17% da sua população são de estudantes. Futebol nunca foi seu forte, e sim o squash. Outras modalidades também conquistaram espaço, como futebol americano, basquete, golfe, beisebol, tiro esportivo, atletismo e esportes aquáticos.

O jogo mais importante lá, porém, foi quando o time de futebol venceu comprovadamente com roubo do árbitro.

*Visão de Jogo Eliano Jorge | Jornalista l eliano.souza@grupoatarde.com.br

