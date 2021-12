O desleal drible financeiro

Faz tempo que o crime compensa na gestão do futebol. E, como na vida em geral, favorecem-se mais os maiores criminosos, os poderosos, milionários, famosos. Vale ressaltar, essa regra não se restringe ao Brasil e a outros países em desenvolvimento, que são mais apontados como paraísos da impunidade.



O Real Madrid e o Barcelona, por exemplo, que se tornaram as duas principais grifes entre os clubes, devem juntos mais de R$ 2 bilhões. Sim, exatamente os times que descaradamente desembolsam fortunas para formar alguns dos mais fortes elencos do planeta. Que realizaram oito das nove mais caras contratações da história - todas neste século.



Acumular essas dívidas é parte da estratégia de gerenciamento desses e de outros esquadrões. No caso da dupla espanhola, construiu-se um sistema que vive dela. Fortalecida em escala global e em constante evidência, ela atrai turistas, gera muitas receitas, movimenta a economia nacional e melhora a imagem do país. As demais equipes da Espanha recebem muito menos dinheiro das cotas de TV e reduzem sua competitividade em âmbito doméstico, porém sua fatia - ampliada por causa de madridistas e barcelonistas - permite que elas importem craques e disputem títulos internacionais.



Alguns clubes tradicionais, como Fiorentina, na Itália, e Glasgow Rangers, na Escócia, precisaram recomeçar do zero, em divisões quase amadoras, por causa de débitos. No entanto, em geral, as agremiações aproveitam a complacência de governos e órgãos públicos. Existem movimentos para moralizar esse quadro na Europa, mas suas ideias definham diante do poderio financeiro de magnatas estrangeiros que turbinam times com recursos de origem controversa.



Atualmente se discutem as regras para o refinanciamento dos rombos cultivados pelos mais populares times brasileiros. Mandato após mandato, os cartolas se acostumaram a encarecer folhas salariais e outros custos, a assumir compromissos que não conseguiriam bancar, a não recolher impostos. Quase sempre, com dinheiro que não era deles, mas das instituições. Às vezes, chegaram a troféus e classificações. Ainda assim, nem sempre pagaram o prometido.



Na prática, receberam grana diretamente do torcedor ou por causa dele, o consumidor, a audiência, o público-alvo. E devem a esse mesmo cidadão, exatamente o contribuinte das verbas públicas que sofreram calote dos dirigentes.



Existe um certo padrão: quanto maior o patamar futebolístico do clube, maior a dívida, maior o cinismo. Ele inflaciona salários, mesmo incapaz de honrá-los, reforça-se com melhores atletas e obtém aí uma clara e desleal vantagem sobre os concorrentes, sobretudo os menores. Ao longo dos anos, coleciona taças e débitos. Além, claro, de força para não ser punido. Afinal, qual governante gostaria de arriscar sua popularidade ao penalizar gloriosas equipes que apaixonam multidões?



São Paulo e Corinthians, que bateram recordes de arrecadação em temporadas recentes, exaltados como vitoriosos modelos de administração, logo expuseram a podridão de meses de vencimentos atrasados, necessidade de empréstimos, dívidas crescentes, sonegações. Nem por isso deixaram de ter jogadores caríssimos. Azar de adversários que tentam cumprir suas obrigações.

adblock ativo