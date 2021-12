Suárez, o roedor

Quase vimos a primeira cena de canibalismo numa Copa do Mundo, nesta terça, 24. O Suárez começou dando uma dentada no ombro de um italiano, e ninguém sabe onde ele iria parar. A Fifa deve punir o jogador uruguaio principalmente para que não se crie um precedente e comece todo mundo a tentar comer o adversário. Como tem uma cara de roedor, o Suarez talvez tenha sucumbido a um impulso atávico, mas isto não o desculpa.

Mistério: para onde vai o futebol quando deixa um jogador? Às vezes, a perda é explicável. Uma contusão mal curada, um drama familiar, um amor perdido, uma súbita angústia existencial, ou simplesmente velhice. Mas nenhum desses parece ser o caso dos dois maiores exemplos atuais de jogadores cujo futebol desapareceu: Paulinho, da seleção brasileira, e Forlan, da seleção uruguaia.

Paulinho, dizem todos, foi o melhor jogador da seleção que venceu a Copa das Confederações no ano passado. De grande presença num campeonato, passou à grande ausência em outro. Que se saiba, não houve nenhum trauma na vida do Paulinho, de lá para cá. Nada que justificasse a sua queda. Qual é a explicação? Dizem que futebol não se desaprende. Que é como andar de bicicleta — quem aprendeu nunca esquece. É verdade que se eu montasse numa bicicleta, hoje, saberia o que fazer em tese, mas não conseguiria dar uma pedalada sem a ajuda de familiares, amigos e talvez do Corpo de Bombeiros. Mas o Paulinho é um jovem. Está em perfeitas condições físicas. Que fim levou seu futebol?

O Forlan é um exemplo ainda mais intrigante. Há quatro anos, na África do Sul, ele foi o melhor jogador da Copa. Liderou o time do Uruguai até quase a final e fez de tudo em campo, com garra e elegância. Quando o Internacional de Porto Alegre o comprou do Internazionale de Milão, foi pensando que ele ainda era aquele. Por alguma razão, não era mais. No próprio Internazionale ele tinha ficado mais tempo no banco do que no campo. Com 35 anos, Forlan tem a desculpa da idade que Paulinho não tem, mas já faz alguns anos que seu futebol desapareceu por completo. Pode ser que ele ainda volte ao time do Uruguai nesta Copa, e pode ser que ainda brilhe. Seria uma espécie de ressurreição, mas pouco provável. Mistério.

