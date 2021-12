Em todas as Copas há um período em que as delegações já chegaram, os jornalistas já chegaram, mas os jogos ainda não começaram. Os jornalistas cobrem treinos, fazem entrevistas, fuçam, especulam, fofoqueiam, mas a verdade é que, enquanto a bola na rola para valer, ninguém tem muito assunto. E aproveitam qualquer coisa extrafutebol para encher o tempo e fazer matérias. Na Copa da Alemanha, em 2006, parte da equipe do GLOBO ficou num hotel rural perto de Frankfurt e da pequena cidade de Konigstein, onde estava hospedada a seleção, e no meio de uma plantação de morangos. Na falta de futebol, comecei a escrever sobre os morangos. Textos bucólicos, evocativos, exemplos acabados de literatice vazia, mas providenciais. Acho que cheguei a lembrar os morangos com nata batida da minha infância, e não duvido que Proust e sua memória gustativa tenham entrado na história, além do 'Strawberry fields' dos Beatles. Até que veio uma sutil sugestão da editoria de esportes para que eu esquecesse os morangos.



Não demorei para descobrir por que: estava todo mundo no hotel escrevendo sobre os morangos. Já havia leitores reclamando.



Contraste



Quanto mais vejo futebol, mais admiro o rúgbi. Não, não é que ache o rúgbi superior ao futebol. Não seriam necessários mais do que os jogos que estamos vendo nesta Copa para provar como nenhum esporte coletivo se compara, em emoção e beleza plástica, ao futebol. O que me espanta no rúgbi é que, sendo um esporte muito mais violento do que qualquer outro, com homens do tamanho de cruzadores se entrechocando e se amontoando continuamente, e certamente trocando empurrões, socos e insultos à mãe nas aglomerações em que a bola é esquecida, não se vê uma cara de dor, um jogador desabando dramaticamente, como no futebol. Está certo, o futebol é jogado aos pontapés, e ninguém duvida que um chute no joelho ou um pisão no pé doa pra burro, e que as caras de sofrimento sejam sinceras, mas parece que, com o tempo, as demonstrações de dor no futebol foram ficando mais cinematográficas. Em contraste com os estoicos jogadores de rúgbi, que nunca acusam nenhum golpe. Outro mistério é o que constitui falta no rúgbi. Ouvi dizer que só não pode discutir política ou religião.



Enganei-me



Na coluna de ontem, em vez de Alemanha x Argélia, botei Alemanha x Nigéria. O futebol está ótimo, mas a overdose começa a mostrar seus efeitos. Desculpe.

