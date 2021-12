Pirlo, meio-campista da seleção italiana

Conheço pouco da vida pessoal de Andrea Pirlo, meio-campista da Juventus e da seleção italiana. Sei que ele tem 35 anos, uma mulher chamada Deborah, dois filhos e a cara de um profeta desgrenhado. É pura especulação, mas imagino que ele tenha problemas em casa. Todos os dias, quando chega de um treino ou de um jogo, Pirlo deve ouvir a mesma reclamação da mulher.

- Andrea, eu já não pedi pra você não trazer trabalho pra casa?

- O que eu posso fazer? A bola insiste em vir junto. Ela não larga do meu pé.

- Se você não tratasse ela tão bem...

- Eu tento me livrar dela, Deborah, mas ela sempre volta. No campo também é assim. Eu passo ela pros outros, com o maior cuidado para não magoá-la, mas não adianta. Quando vejo, ela está comigo de novo. Mesmo quando eu estou longe da jogada, ela me procura. Precisa passar sempre por mim, senão fica nervosa, fica confusa, não sabe o que fazer...

- Ela ama você, Andrea.

- Eu sei, eu sei...

- E o amor é recíproco, confesse.

- Não, não. É que...

- Não negue. E só vou dizer uma coisa. Ela ficar paradinha do lado da nossa cama, de noite, eu ainda aguento. Mas da próxima vez que ela tentar entrar sob as cobertas do seu lado, eu chuto!

- Pobrezinha, Deborah!

Primeira impressão

A sorte das outras seleções é que a Alemanha raramente confirma a sua primeira impressão. Mesmo quando não ganha a Copa, sempre começa assustadora. Os adversários que viram o time de Özil, Tony Kroos, Khedira e Müller arrasar com Portugal, ontem, teriam toda a razão para fazerem as malas e irem embora. Na fase final do jogo, quando já estava quatro a zero, os alemães se limitaram a tocar a bola de lado a lado, com uma ou outra estocada aguda, mas no primeiro tempo deram uma aula de futebol minimalista, frequentemente passando da sua defesa à área do adversário em no máximo quatro passes longos. É comum compararem o estilo alemão de intimidação do inimigo com as fulminantes blitzkrieg do exército de Hitler, mas eu prefiro uma comparação menos bélica, com as linhas limpas e despojadas da arquitetura de Bauhaus. Mas a lição de outras Copas é que a Alemanha, cedo ou tarde, tropeça na sua própria empáfia. Não nos apavoremos.

