Oscar destoa dos barbudos e cabeludos do resto da seleção

Oscar tem a expressão permanente de um menino que acaba de saber que o Papai Noel não existe. Ele destoa dos barbudos e cabeludos do resto da seleção, o que não teria a menor importância se não fosse uma explicação possível para a restrição que muita gente - mesmo depois da sua atuação contra a Croácia - lhe faz. Ele simplesmente não teria a cara adequada para estar num time de adultos.

Oscar compensa o pouco físico com a determinação. Não foram poucas as vezes em que ele parecia ter perdido a bola, contra a Croácia, e a recuperou. É o típico jogador que se poderia chamar de oferecido - é sempre uma opção de jogada, em qualquer lado do campo.

Acrescente-se a isso o passe certeiro, o bom chute e a inteligência, e temos um jogador completo. Mas sem cara de jogador. Isso faz diferença? Faria se o rosto de garoto correspondesse a uma falta de experiência e maturidade. Mas ele joga com a seriedade e a sabedoria de um veterano. Para que a resistência a ele acabasse, talvez fosse recomendável disfarçar sua enganosa inocência. Quem sabe uma barba?

Poesia

Enquete. Você prefere a Patricia Poeta de cabelo preso ou de cabelo solto? Cartas para a redação.

Parem com isso

A Copa recém começou e já tem uma grande surpresa e alguns erros de arbitragem. Tomara que não se repitam, nem as surpresas nem os erros. A seleção campeã do mundo levar cinco no seu jogo de estreia é mais do que chocante, é anti-natural, sinal de que os astros conspiram contra a razão. Vamos parar com isso. Que a Copa siga seu curso sem mais esquisitices até um final normal, com a vitória lógica do time da casa, etc. Quanto à arbitragem, apesar de ser o único aqui em casa que viu o pênalti no Fred, acho que está preocupante.

Tomá jeito, pessoal.

