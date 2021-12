Turquia, o melhor do Oriente e do Ocidente em um único lugar

Situado na confluência entre a Europa e a Ásia, a Turquia é um destino de viagem verdadeiramente interessante. Da famosa Istambul à lunática Capadócia, do monte Ararat à planície da Anatólia, passando pelo Mar Negro, pelas praias e ilhas turcas do Mediterrâneo, quaisquer que sejam as razões de uma viagem à Turquia, a ida ao antigo Império Otomano vale muito a pena.

A Turquia já foi cenário de novela (quem não se lembra de Salve Jorge?) e está presente no imaginário de todos nós, como um exótico país, berço de todos imigrantes sírios, libaneses e árabes, que vieram construir sua vida no Brasil e que insistimos em chamar de turcos, como se todos tivessem vindo de lá. A realidade é que os turcos são um povo hospitaleiro e gentil, que gosta de receber bem os visitantes, orgulhosos de seu país e de suas tradições.

Repleta de paisagens deslumbrantes, praias maravilhosas banhadas pelo Mediterrâneo, montanhas majestosas e cidades encantadoras e cheias de vida, a Turquia fascina a todos que para lá viajam. Lá você pode conhecer Istambul, a antiga Bizâncio e depois Constantinopla, a mística cidade que já foi o centro de Impérios, onde se pode estar ao mesmo tempo na Ásia e na Europa, conhecendo o melhor dos dois mundos, com suas mesquitas, mercados e bazares, onde se encontra de tudo. Além disso, Istambul é a principal porta de entrada para quem chega à Turquia, tanto pelo ar como pelo mar.

Outras cidades turcas também surpreendem pela beleza e atrações históricas, como a bela Bodrum, banhada pelo Mar Egeu e onde está o Mausoléu de Halicarnasso, uma das sete maravilhas do mundo antigo ou a incrível Göreme, na Capadócia, com seus vôos de balão, hotéis esculpidos na rocha e paisagem surpreendente, que nos faz pensar estar em outro planeta.

Para se chegar à Turquia, existem voos diretos que partem de São Paulo para Istambul, de onde o turista pode seguir para qualquer outra cidade naquele país. A infraestrutura para o viajante é muito boa naquele país, que conta com uma excelente rede hoteleira, com opções bastante acessíveis e também de alto luxo, além de uma incomparável gastronomia marcada por restaurantes para todos os gostos e bolsos.

Para que se tenha uma ideia, em temos de hospedagem em Istambul, a suntuosidade do Ciragan Palace Kempinski Hotel (https://www.kempinski.com/tr/istanbul/ciragan-palace/) impressiona. O que é considerado o melhor hotel da cidade é instalado em um palácio Otomano do séc. XIX, onde viveram sultões, a beira do estreito de Bósforo! São 313 quartos elegantes, com Wi-Fi grátis, piscina de borda infinita, restaurantes, SPA e um serviço super atencioso. É um daqueles hotéis que não dá vontade de ir embora.

Já em Bodrum, a pedida é o 5 estrelas Doria Hotel Bodrum, com praia particular e vista para o Mar Egeu, restaurante, bar, fitness center, quadras de tênis, Spa, banho turco e salas de massagem e estacionamento. Perfeito para relaxar nas espreguiçadeiras e esquecer da vida! A área da praia do hotel fica a 5 minutos de carro do hotel, que oferece um serviço de transporte gratuito de/para a praia. O Doria Hotel fica a 10 minutos de carro do centro de Bodrum, e o Aeroporto Internacional Milas-Bodrum fica à 30 minutos.

Na Capadócia existem várias opções tanto de conforto quanto de exclusividade. Um dos mais inusitados é Chelbi Cave House Hotel, localizado em Görome, instalado em uma antiga casa grega, esculpida na rocha em estilo caverna, com apenas 5 quartos, mas com toda a modernidade possível. O hotel oferece uma série de atividades aos hóspedes, onde a experiência na terra onde nasceu São Jorge pode se tornar única.

Não se esqueça de reservar um tempo para ir visitar Pamukkale (Castelo de Algodão), um conjunto de piscinas naturais termais, de origem calcária, que impressiona pela beleza e pela história, uma vez que está ligada a cidade greco-romana de Hierápolis, cujas ruínas lá se encontram. Imperdível.

Na área gastronômica, a Turquia se revela única, com sabores exóticos, mistura do Ocidente com o Oriente, com temperos e sensações diferentes. Restaurantes e cafés animados, onde a satisfação é garantida, se espalham pelas principais cidades turcas, onde o turista pode se deliciar provando kebabs, pides (um tipo de pizza turca), baklavas (doces de massa folhada, fininha e crocante, encharcados de mel e cobertos de pistache), sorvetes e outros quitutes que só existem por lá.

Viver a Turquia é uma experiência inesquecível e inigualável, onde o exótico se mistura com o luxo e a simplicidade, a modernidade se choca com as tradições, gerando sensações inexplicáveis de prazer e contemplação que transforma um simples passeio em um momento mágico e especial.

Turquia, o melhor do Oriente e do Ocidente em um único lugar | Foto: Divulgação/ATarde

