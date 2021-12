Santiago, tradição e modernidade do próspero Chile

Se você deseja conhecer um país de primeiro mundo na América Latina, vá ao Chile. Um país maravilhoso, hospitaleiro, de pessoas educadas e que prezam sua história e tradições e com diversas opções para um lazer divertido, cultural e surpreendente, tudo isso emoldurado por uma gastronomia variada e regada a vinhos inesquecíveis em todos os sentidos.

Para viajar a esse país, que, assim como o Equador, não faz fronteira com o Brasil, a porta de entrada é Santiago e a melhor opção é a aérea, onde várias empresas nacionais e estrangeiras, fazem a rota Salvador – Santiago, todos com escala em São Paulo ou Rio de Janeiro. Por ser um país membro do Mercosul, não é necessário visto de entrada para ingressar no Chile, aliás nem passaporte precisa, bastando a carteira de identidade em bom estado de conservação.

Ao chegar em Santiago, o visitante conta com uma variada rede hoteleira, que atende a todos os gostos e bolsos, indo das simples pousadas ou hostels até aos luxuosos hotéis como o The Singular Santiago, passando por ótimas opções custo-benefício, como o Icon, que com acomodações excelentes, tem uma das mais belas vistas dos Andes, além de estar muito bem localizado, próximo ao metrô e shoppings.

A cidade oferece ainda um sem número de opções culturais, entre museus, galerias de arte e teatros, muitos deles gratuitos, onde o turista, em um simples caminhar pelas ruas do centro urbano, se depara com um Chile moderno e próspero, unido ao seu passado e tradições. Monumentos bem cuidados, praças limpas e seguras, parques arborizados e com uma excelente infraestrutura para o visitante, são guardados pelos famosos “Carabineri”, como é conhecida a polícia chilena, que garantem um passeio tranquilo aos visitantes. Aliás, um dos programas obrigatórios é assistir a troca da Guarda no Palácio de La Moneda, sede do Governo chileno. Essa cerimônia acontece a cada dois dias, alternando-se em dias pares ou ímpares conforme o mês e é feita sem interrupção desde 1851.

Palácio de La Moneda é uma das atrações culturais

Outros passeios imperdíveis são conhecer a Catedral Metropolitana e o Mercado Central, além de subir ao Cerro San Cristóbal para assistir ao por do sol e se maravilhar com a vista da cidade. Outra opção, não menos interessante para observar a cidade, é subir até o mirante Sky Costanera, no Costanera Center, shopping localizado na Gran Torre Santiago, o maior arranha-céu da America Latina, com 300 metros de altura.

Costanera Center é um shopping localizado na Gran Torre Santiago

O caleidoscópio cultural do Chile, fruto da influência europeia e da raiz indígena produziu uma gastronomia diferenciada, onde se misturam sabores regionais mesclados com a sofisticação de clássicos, em restaurantes por toda a cidade. A sugestão nesse caso, é dar uma passadinha no Donde Augusto, localizado no Mercado Central para provar a incrível centolla (caranguejo gigante do Pacífico), ou o restaurante Galindo, no bairro Bellavista, para curtir refeições típicas e fartas, como o filet a lo pobre, ou ainda o Mestizo, localizado no Parque Bicentenário, como o seu excepcional ragu de assado de tira sobre nhoque trufado para se ter uma pequena noção do que a cozinha chilena pode oferecer.

O restaurante Donde Augusto fica na região metropolitana do Chile

Em relação aos vinhos não é preciso nem confirmar o que todos já sabem, a qualidade dos vinhos chilenos é excepcional e não se pode perder a chance de visitar uma vinícola chilena para conhecer o processo de construção de um vinho, que vai desde a escolha do tipo de uva a ser plantada, até o engarrafamento, após todo o processo de fermentação a que o vinho é submetido. Para isso não falam opções próximas a Santiago, sendo a mais conhecida a vinícola Concha y Toro, localizada a uma do centro da Capital, onde se pode fazer uma visita guiada, com direito a uma prova dos vinhos lá produzidos, entre eles o famoso Casillero del Diablo.

Visitar Santiago é uma experiência sem igual, onde se pode desfrutar uma cidade cosmopolita, moderna e culturalmente diversificada, mas com raízes fortes em seu passado, do qual os chilenos se orgulham.

O restaurante Galindo é uma das opções gastronômicas para inserir no roteiro da viagem

