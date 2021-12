Punta Cana, o paraíso está ali no Caribe

Se existe um lugar na Terra voltado para o turista, esse lugar é Punta Cana. Dias de Sol, praias de areias brancas, o maravilhoso mar azul do Caribe, coqueirais, visuais de cartão-postal o tempo todo e resorts onde o visitante pode aproveitar tudo e não se preocupar com nada, desfrutando atividades náuticas como kitesurfe, mergulhos, windsurfe, passeios de barco e caiaque, por exemplo, tudo isso está a disposição na capital do turismo internacional na República Dominicana.

Punta Cana possui aeroporto internacional, que recebe voos do mundo inteiro, o que facilita muito a chegada, especialmente por estar a apenas 10 KM dos principais resorts, mas se o turista quiser, pode vir por Santo Domingo. A República Dominicana divide a ilha de Hispaniola, onde está situada, com o paupérrimo Haiti, mas nem de longe lembra o país vizinho. Local onde Colombo desembarcou pela primeira vez em 1492, é o destino mais visitado em todo o Caribe e a maior economia da região

Localizada a pouco mais de 200 KM da capital Santo Domingo, Punta Cana possui mais de 30 quilômetros de praias, recheados de resorts e super-hoteis. São tantas as opções de hospedagem, que se corre o risco de ficar todo o tempo da estadia no hotel e deixar de aproveitar os passeios pelas ilhas e as demais praias próximas, que também não são de se jogar fora, como por exemplo, o que oferece a Marinarium com excursões nos recifes, com mergulhos nas piscinas naturais próximas a Punta Cana.

Existem parques temáticos próximos que oferecem atrações para tornar ainda mais a fascinante experiência de conhecer esse pedaço do paraíso na Terra. O Manati Park é um deles e possui a maior coleção de animais do país, com mais de 150 espécies diferentes. Além de manusear alguns deles, os visitantes ainda podem nadar com golfinhos ou tirar fotos com Leões marinhos amestrados, assistir shows sobre a cultura indígena local e espetáculos equestres.

Como já foi dito, em termos de hospedagem opções é que não faltam. Os resorts em sua grande maioria são do tipo “all inclused”, onde todas as refeições e bebidas já estão incluídas na diária, além de diversas atividades de entretenimento. Geralmente é muito difícil conciliar o sistema all-inclusive com alto luxo, porém dois resorts de Punta Cana conseguem: o Paradisus Palma Real, em Bávaro, e o Iberostar Grand Bávaro, em Arena Gorda, que oferece uma experiência superior à dos Iberostars brasileiros. Existem outros resorts mais em conta e tão opulentos quanto, como por exemplo o Hard Rock Punta Cana ou o Gran Bahia Principe Punta Cana.

Para entender como funciona o sistema “all inclused”, é bom dar uma boa lida nas regras para não ser surpreendido e entrar numa roubada. A maioria das pessoas acredita que por ser tudo incluído, vai ser como estar numa primeira classe infinita. Só que não. Quanto mais barato é o resort, menores são as opções e com menos qualidade. Entretanto, em Punta Cana, o hóspede não vai ficar decepcionado.

Em todos os resorts, o hóspede vai encontrar pelo menos três a quatro restaurantes, oferecendo gastronomia variada, sendo fácil encontrar o que mais agrada, mas lembre-se, sempre é bom pesquisar antes de reservar alguma coisa. Para a noite, a diversão é garantida, com dezenas de boates e cassinos, animadas ao som dos ritmos caribenhos e que fazem a festa de todos que lá estão.

Punta Cana é uma excelente opção para umas boas e merecidas férias, onde a sua viagem vai render excelentes momentos e fotos inigualáveis. Aproveite e curta tudo o que a natureza e o hotel oferecem. Vai valer a pena!

Punta Cana, o paraíso está ali no Caribe | Foto: Divulgação/ATarde

