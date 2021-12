Oktoberfest em Blumenau – Vivendo a Alemanha no Brasil

Nestes dias de dólar nas alturas e euro em valores inimagináveis, a grande pedida é viver a Europa aqui mesmo no Brasil, na maior festa alemã das Américas e a segunda maior do mundo, a Oktoberfest em Blumenau, Santa Catarina, que fica atrás somente da homônima de Munique, na própria Alemanha.

A 35ª edição da grande festa da cerveja promete ser tão grandiosa quanto à do ano passado, que reuniu mais de 560 mil pessoas consumindo quase 600 mil litros de chopp durante todo o evento. Com início previsto para o próximo dia 3 de outubro, a Oktoberfest de Blumenau vai até o da 21 do mesmo mês, na Vila Germânica, onde será montada toda a estrutura para a folia, com pavilhões, tendas e infraestrutura aos visitantes. Dezenove dias de muita festa e diversão, com participação intensa da população da cidade e arredores, além da multidão de turistas que vem de todos os lugares de mundo, inclusive da pátria mãe da festa, a Alemanha.

A bebida está garantida na grande variedade de chopps e cervejas artesanais encontradas nas tendas e pavilhões do evento, onde se destacam as marcas Eisenbahn, Wunderbier, Bierland e tantos outras que fazem a alegria dos participantes. Já fica aqui uma dica para quem quer aproveitar melhor a festa, já que todo mundo sabe que bebida e direção não combinam, já saia de casa com o transporte organizado com amigos que não bebem, chamando um táxi ou participando de excursões da Oktoberfest que vem de todos os lugares, inclusive de cidades vizinhas como Pomerode, por exemplo.

Bebida sem acompanhamento não tem graça e é aí onde entra todos os quitutes típicos presente na Oktoberfest, outra experiência deliciosa. Para degustar pratos típicos da culinária alemã, o visitante encontra variadas opções em vários pontos da festa, sendo o principal o novo pavilhão chamado Biergarten. Lá são servidos o tradicional marreco recheado (acompanhado de chucrute, purê de batata e purê de maçãs), o famoso Einsbein (Joelho de porco defumado), Kassler(Costeletas de porco defumadas), além de salsichões, galetos, apfelstrudel (massa folhada recheada com maçãs) com sorvete, pretzel, enfim, uma variedade de pratos alemães que são um sucesso. Sem falar nas opções mais comuns como batata recheada, batata frita, hot dog, hambúrguer e muito mais. Vai ser difícil de escolher.

Já os não menos famosos desfiles da Oktoberfest acontecem na Rua XV de Novembro e merecem destaque especial, já que a animação é geral com as bandas e fanfarras tocando músicas alemãs, grupos folclóricos, grupos de caça e tiro, Reis e rainhas da festa e muito mais. Os desfiles acontecerão nas quartas-feiras dias 03, 10 e 17 de outubro às 19:30 h e nos sábados dias 06, 13 e 20 de outubro às 16 h. Vale a pena acompanhar e curtir. É diversão garantida.

Para não ficar somente na festa, em outubro Blumenau, uma das mais belas cidades do Vale do Itajaí, está florida e as ruas são movimentadas. As casas e edifícios em estilo europeu, as ruas arborizadas e bem conservadas, a temperatura agradável e o clima de primavera convidam o turista para aproveitar a cidade muito além da Oktoberfest. Um passeio em um dos diversos parques da cidade, um aconchegante café da tarde com pão com bolinho servido em qualquer padaria da cidade, um refrescante banho de cachoeira no Parque das Nascentes e um delicioso sorvete de Butiá, manjericão com limão ou café com canela entre as 20 opções de sabor preparados de maneira caseira e sempre com frutas de produtores locais da Sorveteria Schimitt, são algumas das opções para vivenciar a cultura local.

O turista deve saber que vir a Blumenau e não provar o famoso café colonial é como ir a Roma e não visitar o Coliseu. Saborear os doces mais queridos da cidade como cucas, a torta alemã (com bolacha, chocolate e creme), a torta de queijo e a famosa Torta Glória com chocolate e morangos, além dos deliciosos chocolates caseiros é algo inesquecível em termos de prazer gastronômico. Entre os salgados, vale provar as salsichas típicas, o pão com ovo e sardinha (Heringsbrot) e com patê de lingüiça, conservas. Um dos cafés mais tradicionais da cidade é o Cafehaus Glória, no Neumarkt Shopping, que serve o café colonial todos os dias à tarde.

A cidade está a 130 km de Florianópolis, onde está o aeroporto dos Navegantes, o mais fácil acesso para Blumenau, que possui uma excelente rede hoteleira composta por diversas opções que cabem em todos os bolsos, com pousadas, hostels e hotéis confortáveis, como a típico Hotel Blumenhof, onde o hóspede está próximo do local da festa e cercado de opções para passeios e excursões, inserido no ambiente tipicamente alemão da festa.

Se é viver a experiência de estar na Alemanha e entendendo tudo o que se fala é o que você quer, não deixe de ir a Oktoberfest em Blumenau. É uma experiência sensacional, alegre, organizada e sobretudo, brasileira. Os ingressos da Oktoberfest 2018 já estão à venda e você pode compra-los antecipadamente nesse link. A programação da Oktoberfest 2018 completa pode ser conferida no site oficial do evento.

Outros sites de interesse:

https://turismo.sc.gov.br/evento/33-oktoberfest/

www.turismoblumenau.com.br

Oktoberfest em Blumenau – Vivendo a Alemanha no Brasil | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo