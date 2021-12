O que fazer em Nova York durante a primavera

“A sensação de ver a vida voltar à Terra” é como define Marcos Oliveira, um brasileiro morador de Nova York, sobre a chegada da primavera na cidade mais cosmopolita do planeta. Como brasileiros, nascidos e criados em um país tropical, onde nem sempre as estações do ano são definidas de forma tão marcante, pode parecer exagerado essa definição, mas acredite... É assim mesmo como os habitantes da Big Apple vivem essa época do ano.

Sentir um pouco dessa experiência foi o convite da Avianca Brasil, na época da primavera, a um grupo de jornalistas e influenciadores, entre os quais o Portal A Tarde, num rápido tour de três dias na cidade cenário de inúmeros filmes e séries de TV, no intuito de divulgar a ampliação de suas rotas internacionais, que conta desde dezembro do ano passado com um voo direto de São Paulo para Nova York , tornando-se uma excelente opção para viajar às terras do Tio Sam.

Para quem deseja conhecer a cidade no próximo ano, acompanhe as dicas!

Por ser considerada uma cidade cosmopolita e que abriga nacionalidades de todo mundo, Nova York tem inúmeras possibilidades de hospedagem ao visitante, desde hostels simpáticos e confortáveis até super luxuosos hotéis como o The Plaza ou o Saint Regis. O interessante é que na primavera, diversos hotéis na cidade oferecem descontos e promoções especiais para os turistas que vem curtir a nova estação. Um desses hotéis é o The Time, localizado na 49th Street, entre a Broadway e a 8ª Avenida. Com confortáveis acomodações e muito bem localizado no centro de Manhattan, o The Time é uma excelente opção para quem quer ficar perto de tudo, a um preço razoável. De qualquer forma, vale a pena dar uma pesquisada na internet e encontrar a medida certa para o bolso de cada um.

A chegada da primavera, após um inverno rigoroso como foi o desse ano, é esperada com ansiedade pela população nova-iorquina, que acorre aos espaços abertos e gratuitos da cidade como a Times Square e o Central Park. Uma excelente forma de conhecer Nova York é adquirir passes turísticos que oferecem descontos nas diversas atrações da cidade que nunca dorme. O New York Pass, por exemplo, permite ao turista adquirir a quantidade de dias onde podem ser visitadas quantas atrações quiser. Já no caso do New York Explorer Pass, o que é adquirido é ou o número de atrações que quer visitar, tendo até 30 dias para usar esse passe.

Adquirindo qualquer um desses passes antecipadamente pela internet, o visitante pode visitar quase todas as atrações mais famosas de Nova York, sem a significativa perda de tempo nas filas, além de possibilitar um melhor planejamento da viagem. A maior parte deles dão a opção de visitar o Empire State Building, o Top of the Rock e a Estátua da Liberdade, além de passeios turísticos de barco ou até um passeio de bicicleta pelo Central Park, assim como os museus famosos de Nova York. Dá para visitar, por exemplo, o Museu do 11 de Setembro, o Metropolitan Museum of Art, o Guggenheim ou o Museu Americano de História Natural.

Aliás, em matéria de cultura, Nova York nunca decepciona, sempre oferecendo inúmeras opções aos visitantes, como exposições de arte e espetáculos para todos os gostos, de dramas a comédias, passando pelos musicais, que sempre são um capítulo a parte na noite nova-iorquina, pela beleza de cenários e figurinos, além dos efeitos especiais, iluminação e músicas inesquecíveis. Uma volta rápida na Broadway e os letreiros dos teatros e cinemas já deixam qualquer um indeciso por conta da quantidade de espetáculos em exibição, uma verdadeira loucura! Como sugestão para assistir e ficar boquiaberto, vá assistir o musical Alladin, no New Amsterdan Theatre, na 42nd Steet.

Em matéria de alimentação, a cidade também não decepciona pela quantidade de opções, tanto em sabores quanto em preços. De carrinhos de rua a luxuosíssimos restaurantes, Nova York possui uma riqueza gastronômica sem igual, representada pelos restaurantes típicos de todas as culturas do mundo, ressaltada pelo brilho dos dias de primavera, que permite a instalação de mesas nas calçadas de alguns restaurantes, onde o cliente pode fazer suas refeições aproveitando o aconchegante calor do sol. Saindo um pouco do lugar-comum dos restaurantes famosos da cidade, uma visita ao Virgil’s BBQ, na 44th Street, é uma oportunidade para saborear o autentico churrasco americano, a um preço justo e com porções bastante generosas.

Em suma, visitar Nova York na primavera é uma experiência inesquecível. Além de tudo que oferece, a cidade renasce nas pessoas, que passam a se reunir nos parques e praças, usufruindo a companhia uma das outras e deixando o isolamento de seus lares, ajeitando seus jardins e quintais, se preparando para as reuniões de finais de semana, onde todos se reencontrarão para matar as saudades e viver a comunidade.

O que fazer em Nova York durante a primavera | Foto: Divulgação/ATarde

