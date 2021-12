Jalisco, o mais mexicano do México

Semana passada, a convite do Conselho de Promoção Turística do México, A TARDE, junto a jornalistas de outros veículos de comunicação, esteve participando de um tour de quatro dias pelo estado mais mexicano do México: Jalisco. Uma viagem extraordinária e enriquecedora, onde vivenciou-se uma verdadeira imersão na cultura, religiosidade e nas belezas desse país-irmão.

Apresentaremos em uma série de três reportagens, os aspectos mais interessantes visitados, em que cultura, história, tradições, gastronomia e belezas naturais se mesclam produzindo uma experiência turística e de conhecimento em outros destinos no México, bem diferente das badaladas Cancun, Cozumel ou Acapulco, mas não menos interessantes. Assim, durante quatro dias foram visitadas diversas atrações em Guadalajara, Tlaquepaque, Tequila, Mezcala, Jamay, Chapala, Ajijic e Teuchitlán, todas em Jalisco.

A viagem teve início em Guarulhos, SP, onde os participantes embarcaram em um voo da Copa Airlines até Guadalajara, ponto de partida do percurso pelo Estado de Jalisco. Após um voo de cerca de 11 horas de duração, com parada de uma hora na escala no Panamá, o grupo foi hospedado no confortável Hotel Presidente Intercontinental Guadalajara, da rede IHG, muito bem localizado, com excelentes instalações e serviços aos hóspedes, contando ainda com uma equipe de atendentes muito gentis e atenciosos.

A cidade de Guadalajara é a capital do Estado de Jalisco e é a segunda cidade mais importante do país, ficando somente atrás da capital, a Cidade do México. Uma pequena volta pelo Centro Histórico e a cidade já impressiona pela beleza de suas construções e pelo orgulho que seus habitantes têm de seu passado e tradições. Destaque para a Catedral Metropolitana, dedicada a Assunção de Maria Santíssima, cuja construção data do século XV, quando se concluiu a construção em 1618, tendo sido feita sua última grande restauração em 1854. É a construção símbolo de Guadalajara, cuja silhueta das torres identifica a cidade onde quer que se ande no México.

Foi ao redor da Catedral que Guadalajara cresceu, com diversos prédios administrativos e religiosos da época colonial espanhola e do início da independência do México, localizados nas ruas próximas ao santuário. Atualmente esses prédios abrigam museus e centros culturais visitados por turistas e habitantes locais em busca de conhecimento e ligação com suas raízes. Não deixe de visitar a antiga sede do Palácio do Governo e se maravilhar com o gigantesco mural de Jose Clemente Orozco, o principal muralista de Jalisco, na escadaria principal do prédio, realmente surpreendente.

Outro lugar a ser visitado é o impressionante Museu Cabanas, na Praça Tapatia, imponente construção do chamado Hospício Cabanas, na verdade um orfanato, criado pela Igreja Católica no século XIX e que abrigou as crianças órfãs de Guadalajara por mais de 200 anos. Nesse local, existe outra gigantesca pintura de Orozco cobrindo todo teto do edifício principal do complexo ali existente e que maravilha os visitantes não só pelo tamanho, mas especialmente pela técnica de perspectiva empregada pelo pintor. Vale a pena conhecer.

Ainda em Guadalajara, A Tarde teve a oportunidade de conhecer o que é considerado o Esporte Nacional do México, a Charreada. Trata-se de uma competição típica de habilidades de montaria a cavalo e de uso do laço para capturar animais, como cavalos e bois. Nessa competição, homens e mulheres, em trajes típicos, se apresentam de formas diferentes, com os homens realizando nove tipos de provas ou ‘suertes” diferentes, entre elas o laço em cavalos e derrubando bois na chamada “colas”, no que lembra muito a nossa vaquejada. Já as mulheres se apresentam em uma única prova denominada “Escaramuza”, uma competição de adestramento a cavalo em grupo, montadas de lado e realizando manobras de grande sincronia, destreza e beleza.

Outro destaque em Guadalajara é o Teatro Degollado, icônico e localizado na Praça de la Liberación, que apresenta todos os domingos de outubro às 18h, um dos mais bonitos espetáculos de danças típicas já visto, com o Ballet Folclórico da Universidade de Guadalajara, em uma coletânea das danças tradicionais de diversas regiões do México. É, sem dúvida, imperdível para qualquer um que visite a cidade.

Ao final do espetáculo, bem próximo do teatro, uma ida no tradicional restaurante La Chata, onde a preços bastante acessíveis e após uma pequena fila (o que comprova a qualidade de seus pratos) o visitante pode encerrar o dia e retornar ao hotel bastante satisfeito com as opções servidas, para o justo e merecido descanso.

Jalisco, o mais mexicano do México | Foto: Divulgação/ATarde

