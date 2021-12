Évora, a mais romântica das cidades portuguesas

Portugal, o mais brasileiro dos países europeus, tem no Alentejo, uma das regiões mais belas e plena de lugares feitos para experimentar o modo português de viver a vida. A menos de 100 quilômetros de Lisboa, a maior e mais autêntica região portuguesa, reúne paisagens exuberantes, de praias de areias douradas, planícies verdejantes e lagos magníficos.

Ao visitar o Alentejo, o turista encontra cidades e vilas que parecem saídas de contos de fadas, com um patrimônio histórico, cultural e arquitetônico impressionante, reunindo construções que abrangem toda a história portuguesa, desde a pré-história, passando pelo período romano, a forte influência católica, de igrejas e castelos medievais, das invasões muçulmanas e de uma modernidade cada vez mais presente no cotidiano de um país preocupado com o seu futuro.

O caminho mais curto para se chegar a Portugal partindo de Salvador, é o voo direto que parte diariamente às 23h20 em direção à Lisboa, uma das várias opções oferecidas por companhias nacionais e estrangeiras. Chegando ao destino, basta alugar um automóvel, ou pegar um ônibus para uma das cidades que pertencem a região alentejana. Como destino central, para montar uma base da qual se pode ir visitando as demais cidades da região, sugerimos Évora.

Évora, a maior cidade do Alentejo e patrimônio cultural da humanidade, está localizada a uma hora e meia de Lisboa (134 km de distância) e é uma das cidades históricas mais belas do mundo. Lá os romanos construíram o seu templo glorioso em honra do imperador Augusto e a nobreza portuguesa mandou erguer palácios imponentes, capelas, conventos, igrejas e a majestosa catedral gótica, cuja construção levou 64 anos, de 1186 a 1250. Essa cidade viveu várias vidas, sendo romana até o século V, visigoda até o século VIII, moura durante 4 séculos e finalmente portuguesa, a partir de 1165.

Évora possui uma excelente rede hoteleira, com hotéis e pousadas para todos os gostos e preços, como, por exemplo, a tradicional Pousada Convento de Évora ou o moderno Vila Galé Évora, onde o turista pode se hospedar e sair para conhecer os arredores e cidades próximas, como Estremoz, Monsaraz, Portalegre e Beja.

Gastronomicamente, Évora também surpreende não só pela quantidade de restaurantes e cafés, como especialmente pela qualidade. O visitante pode escolher comer um maravilhoso Bacalhau com Natas, no sofisticado Tasquinha do Oliveira, ou dar uma passada no excepcional Adega do Alentejano, uma taberna típica portuguesa com os melhores pratos da região e preços que passam longe da exploração turística. Agora, para provar um sensacional lombo de porco preto, a pedida é o minúsculo Botequim da Mouraria de apenas nove lugares, ou para se satisfazer com uma boa e barata refeição, a sugestão é o restaurante A Gruta, onde por apenas 8 Euros, o cliente sai plenamente satisfeito.

Uma passada na Rota dos Vinhos do Alentejo e o visitante será apresentado a uma gama de espetaculares vinhos da região, famosos pela qualidade e capacidade de harmonização com os mais variados pratos e sobremesas. Aliás uma das melhores opções a quem se aventura pela região é o enoturismo, que pode ser realizado pelas vinícolas da região, como a Herdade do Esporão, a 40 minutos de Évora (44 quilômetros), ou a Monte da Ravasqueira, na região de Arraiolos, a 30 minutos da capital do Alentejo.

Uma viagem ao Alentejo traz uma infinidade de experiências fascinantes e enriquecedoras ao turista, que além das ricas paisagens alentejanas, conta com o convívio com os patrícios e o sentir a hospitalidade e tranquilidade do interior português. Uma oportunidade única e que pode ser aproveitada plenamente por todos que visitam Évora.

Évora, a mais romântica das cidades portuguesas | Foto: Divulgação/ATarde

