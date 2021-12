Estações de Esqui – O turismo na neve na Europa

Estamos vivendo o final do outono no hemisfério norte e vem aí o frio inverno, quando a neve chega e começa a temporada de esqui na Europa, Ásia e América do Norte. Embora grande parte dos brasileiros nunca tenha visto neve na vida, o interesse e a fascinação pelos flocos gelados que caem do céu, fazem com que muitos procurem as estações de esqui para aprender ou aproveitar o máximo a estação, curtindo uma descida suave ou um “slalow” encosta abaixo, sentindo toda a adrenalina de um esporte que pode ser muito radical.

Na Europa, o turista pode encontrar estações de esqui já consagradas e com excelente infraestrutura, onde se pode vivenciar a sofisticação máxima de hotéis de luxo ou a simplicidade de aconchegantes hostels, somadas as pistas maravilhosas, com paisagens espetaculares, de fazer emocionar qualquer gélido coração. Acrescente ainda a gastronomia em grande estilo, com restaurantes e bares oferecendo além do cardápio internacional já conhecido, as especialidades típicas de cada região, regadas a um bom vinho ou a um cremoso chocolate quente.

Como principais destinos no Velho Continente, destacamos Chamonix-Mont Blanc, na França, a mais alta estação de esqui da Europa Ocidental e uma das mais procuradas por aqueles que curtem descer suas encostas nevadas. Já quase na fronteira entre a Suíça e a Itália, encontramos do lado suíço a clássica estação de Zarmatt Utah, com descidas de até 2.180 metros, a maior da Europa, atraindo turistas o ano todo. No lado italiano, temos Cervínia, que interligada a Zarmatt, oferece as melhores pistas para esquiadores iniciantes e intermediários e ainda, graças a altitude, tem neve o ano inteiro.

Outra estação que se destaca na Europa é a de Interlaken, na Suíça. Localizada entre dois lagos, essa estação atrai turistas o ano inteiro, seja para conhecer a cidade, seja para deslizar nos 206 quilômetros de pistas existentes na região, com todos os níveis de dificuldade, do iniciante ao expert. Voltando à França, encontramos Courchavel e seus hotéis 5 estrelas e spas de luxo, point dos famosos e com uma gastronomia de enlouquecer qualquer um, fazendo com que essa estação seja conhecida como uma das mais luxuosas do mundo. Ainda nos Alpes franceses, temos a incrível estação de Val Thorens o paraíso dos baladeiros e dos que curtem não só esquiar, mas também aproveitar o agito de bares e baladas, além de uma infinidade de atividades para praticar na neve.

Mais ao norte, se encontra a estação de Trysil, o maior sky resort da Noruega e um dos melhores para as famílias, pois além da natureza exuberante que cerca a estação, oferece inúmeras atividades além do esqui e do snowboard, cujas escolinhas são referência no atendimento às crianças. Se o seu problema não é aprender e sim manter as habilidades adquiridas, o lugar é Garmisch-Partenkirchen, nos arredores de Munique, na Alemanha. Localizada junto a mais alta montanha daquele país, essa estação foi a sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1936 e suas pistas impressionam pela velocidade e inclinação das encostas, sendo indicada para os experts.

Para os que querem menos dificuldades linguísticas, a solução é a estação de Sierra Nevada, o destino mais procurado na Espanha, próximo a cidade de Granada e no ponto mais alto da Península Ibérica, mas com pistas acessíveis a qualquer nível de esquiador.

Esquiar é uma experiência maravilhosa e excitante, que só quem já teve sabe explicar a sensação de deslizar sobre a neve ou pelo menos tentar se equilibrar. Vivenciar a conquista, vencendo medos e vergonhas, é algo especial que traz aos que se aventuram, uma sensação especial, sem contar as paisagens estonteantes, a gastronomia presente nesses locais e os hotéis que parecem tirados de contos de fadas.

Estações de Esqui – O turismo na neve na Europa | Foto: Divulgação/ATarde

