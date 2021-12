Conhecendo um pouco mais de Jalisco, a região que faz o México ser o México

Continuando as reportagens sobre o mexicaníssimo Estado de Jalisco, visitado pelo A TARDE, a convite da Comissão de Promoção Turística do México, na semana de 13 a 16 de outubro, apresentaremos dois dos mais interessantes destinos localizados próximos a capital e mais importante cidade da região: Guadalajara. Como já dissemos, Jalisco está localizado na parte oeste-central do país e tem a fama de ser o berço de tudo que faz o México ser o México, como os Mariachis e a Tequila.

Bem diferente das badaladas Acapulco, Cancún e Cozumel, Jalisco impressiona não só pelas tradições e beleza de suas paisagens e campos de agave azul, mas também pela pujança econômica, sendo considerado um dos principais centros industriais e comerciais do México. Além disso, existem laços com o Brasil sempre lembrados pela convivência ao receber a seleção Tri-campeã Mundial de Futebol, de Pelé, Rivelino, Gerson e Tostão, durante a Copa do Mundo de 1970.

Um lugar a ser visitado quando em Jalisco é a simpática e mágica cidade de Tlaquepaque, praticamente um subúrbio da vizinha Guadalajara. Especialmente voltada ao turista, Tlaquepaque é destino obrigatório na passagem pela cultura e gastronomia mexicana. A cidade em si oferece diversas opções em galerias, boutiques, lojas de artesanato, tequilarias, bares e restaurantes, alguns mais simples, outros mais sofisticados, mas que atendem perfeitamente ao afluxo de pessoas que para lá se dirigem, especialmente nos finais de semana.

Para começar com um marco importante, vá ao Jardim Hidalgo, uma grande praça ladeada por duas igrejas da era colonial junto a um bloco de restaurantes e bares conhecidos pela música mariachi. Outra excelente pedida para o almoço é o restaurante El Abajeño, com generosos e deliciosos pratos típicos mexicanos, shows de Mariachis e uma acolhedora atmosfera campestre, proporcionada pelo pátio arborizado onde são servidas as refeições. Ainda tem o belíssimo Restaurante Casa Luna ou o típico El Toreo, mas já saiba que o problema é escolher a melhor opção. Não deixe também de visitar a loja Nuestros Dulces e conheça uma das maiores coleções de tequilas, além dos doces e guloseimas mexicanas mais típicas.

Além da gastronomia, a cidade oferece um sem número de lojas e galerias, onde o visitante poderá encontrar peças de artesanato e confecções de excelente qualidade e para todos os gostos. Um passeio a Tlaquepaque é um festival de oportunidades e de experiências das mais variadas, sendo realmente imperdível e bastante compensador.

Outro destino muito especial em Jalisco é a cidade de Tequila, que, como o próprio nome diz, é o berço da bebida pela qual o México é conhecido internacionalmente. Localizada a 60 quilômetros de Guadalajara, Tequila também é a sede de diversas destilarias ou “tequilleras”, como chamam os mexicanos, indústrias de produção da bebida, em maior ou menor escala, dentre elas a famosa Jose Cuervo. Aliás, assim como o Champagne, tequila que é tequila de verdade, é a que possui um mínimo de 51% de agave, uma planta típica daquela região que dá o nome à bebida.

Tequila embora pequena, tem se especializado no turismo voltado para as destilarias e produção da bebida mais famosa do México, com visitas guiadas ou não. Na cidade se encontram fabricantes famosos como a Casa Sauza, Jose Cuervo, La Constancia, Tequila D’Reyes, Azteca e Aredain. Uma visita guiada ao Mundo Cuervo, através da fazenda sede da família e das instalações da fábrica para conhecer o processo de fabricação da tequila, desde o plantio e colheita do agave, até a maturação final da bebida, com uma aula de degustação ao final, é um programa muito bom de se fazer, especialmente em grupo. Para quem acha que beber tequila, é chupar um limão e virar um copinho de tequila com a borda cheia de sal ou açúcar, vai se surpreender.

Na cidade existem excelentes opções tanto para hospedagem quanto para comer. Hotéis como o Solar de las Animas localizado no centro da cidade e o exótico Matices ou Hotel das Barricas, localizado no interior da destilaria La Confradía, transformam a estadia numa experiência única e especial.

Conhecer o México, um país com contrastes marcantes e uma rica história, é uma das mais acessíveis experiências ao turista brasileiro que quer conhecer uma cultura diferente, mas ao mesmo tempo tão carinhosamente próxima. Viva México!

Conhecendo um pouco mais de Jalisco, a região que faz o México ser o México

