Barcelona, a inigualável

Segunda cidade mais populosa da Espanha e a mais ativa economicamente, Barcelona é encantadora em todos os sentidos, com atrativos imperdíveis, sol, praia, gastronomia, muita cultura e um povo acolhedor, sendo um dos destinos mais fascinantes da Europa.

A capital da Catalunha foi fundada por volta do ano 15 a.C., pelo imperador Augusto quando a Espanha era chamada de Ibéria e pertencia ao Império Romano. Dali até os dias atuais, a cidade cresceu e evoluiu, sem deixar de manter seus marcos históricos muito bem preservados.

A forma mais prática de chegar em Barcelona é através de voos que passam por Lisboa ou Madri, de onde saem muitas conexões para a cidade e não sendo necessário ir para outras conexões mais distantes, como Amsterdã, Frankfurt ou Roma. Os voos vindos do Brasil costumam pousar no aeroporto El Prat, na cidade vizinha de Llobregat, de onde pode se chegar ao centro de Barcelona por Aerobus, cuja linha circular liga o aeroporto à Plaça Catalunya em 35 minutos.

Existe uma rivalidade notória entre Barcelona e Madri. Por razões históricas e principalmente políticas, a Cataluña (em castelhano), ou Catalunya (em catalão) desenvolveu uma identidade própria, diferenciada do resto da Espanha. Portanto, não ouse chamar um barcelonês de espanhol se não quiser arrumar briga.

As atrações turísticas são muitas e o visitante tem uma infinidade de programas para aproveitar o espírito catalão e vivenciar uma completa imersão no universo cultural da cidade. Um bom começo é um passeio pelas “Las Ramblas” ou pela “La Rambla”, uma via de pedestres que vai da praça da Catalunya até o porto, com centenas de lojas, restaurantes, bares e uma infinidade de artistas de ruas, que certamente tornam o passeio mais popular da cidade, no mínimo obrigatório.

Nestes bares o turista pode dar uma paradinha para uma cerveja ou uma cava (como é chamado o vinho branco frizante na Espanha) e beliscar umas “tapas”, que são nada mais do que petiscos para acompanhar a bebida. Os tapas podem ser tortilhas de batata com queijo e cebola, ou um chourizo (tipo de linguiça) bem temperado, lulas fritas “a dorê”, mariscos, croquetes de batata, polvos a vinagrete, entre outras saborosas opções e que substituem qualquer refeição, sendo uma ótima opção para os mais apressados.

Outra marca da cidade é o circuito de museus e obras de arte, que tem em Gaudi, famoso arquiteto catalão e figura de ponta do Modernismo catalão. o seu representante máximo. As obras de Gaudi revelam um estilo único e individual e estão em sua maioria na cidade de Barcelona. Grande parte de sua obra é marcada pelas suas grandes paixões: arquitetura, natureza e religião. Sua obra máxima é o Templo Expiatório da Sagrada Família, até hoje inacabada, mas incrivelmente bela, pela sua grandiosidade e infinidade de detalhes na sua fachada.

Outras obras interessantes de Gaudi e que valem a visita são a Casa Milà, cujo conceito de não possuir qualquer linha reta, faz com que a maioria das pessoas o considere magnífico e arrebatador ao descreverem o prédio comparando-o a ondas de lava ou a uma duna de areia e o Parque Güell, que fica um pouco longe, mas que tem uma vista sensacional da cidade.

Aliás o que não falta em Barcelona são museus, como o Museu Picasso, o principal da cidade e que reúne mais de 4200 obras do artista. Já o Museu Nacional de Arte da Catalunha conta com mais de 250 mil obras de arte de gênios mundiais, sendo um dos mais ricos do planeta, com obras reunidas de artistas como os espanhóis Dalí, Goya, Picasso e Velásquez. No acervo há fotografias, numismática (a maior coleção pública de moedas da Catalunha com mais de 134 mil peças), gravuras e desenhos. Tal acervo remonta a mais de 8 séculos de arte catalã e estão separados por períodos artísticos.

Outro museu que vale a pena visitar e que faz parte da história da cidade é o Museu do Barcelona FC. Esse museu é divertimento para todas as idades e nele, além de troféus (com destaque para os da Champions League), há uniformes e diversos objetos que remetem à história do clube, com inúmeros painéis que mostram momentos de grandes lendas que vestiram a camisa grená do Barça, como Ronaldo, Romário, Cruyf e muitos outros. Além de visitar o museu, o turista terá direito a fazer um tour pelo Estádio Camp Nou do Barcelona, o que também vale muito a pena.

Desde os Jogos Olímpicos de 1992, quando a cidade foi a sede da competição e depois da explosão turística dos últimos anos, a enorme rede hoteleira de Barcelona não para de crescer, oferecendo ao turista uma infinidade de opções, que atendem a qualquer gosto ou bolso. De simpáticos e confortáveis hostels como o 360 Hostel Arts & Culture até sofisticadíssimos hotéis, como o espetacular Grand Hotel Central, ou o fantástico Almanac Barcelona o turista ficará extremamente satisfeito.

Já em relação à gastronomia, Barcelona faz jus a fama. A capital da Catalunha é um verdadeiro paraíso gastronômico, então prepare-se para se deliciar nos restaurantes e bistrôs espalhados pela cidade mais badalada do velho continente. Barcelona é um reduto de excelentes restaurantes, e vários deles são situados no topo das listas das mais famosas revistas de gastronomia da Espanha e, também, do mundo. Como sugestão apresentamos o sensacional La Barca de Salamanca, onde se pode comer a deliciosa e saudável cozinha mediterrânea e ainda, se tiver sorte, encontrar uma das estrelas do time do Barcelona. Afinal trata-se de um dos melhores restaurantes locais e atrai jogadores de futebol e celebridades que vivem na cidade.

Outra deliciosa opção é o 7 Portes, o mais antigo da cidade, inaugurado em 1836 e hoje com 182 anos de existência, o restaurante preserva o excelente cardápio e um ambiente clássico e requintado. Situado próximo ao Museu de História da Catalunha e a uma quadra da estação do metrô Barceloneta, o restaurante é a pedida para quem está visitando essa que é uma das regiões mais turísticas da cidade.

A noite de Barcelona é uma das mais quentes da Europa e as baladas geralmente duram a noite toda, onde o chegar cedo quer dizer antes das duas da manhã. Ir ao Opium Mar curtir a noite ou ao Razzmatazz para assistir um show, são experiências muito interessantes para quem curte a noite e que valem a pena, entre as tantas que existem na cidade.

Barcelona é uma cidade moderna e com muitas opções ao turista, onde a certeza da diversão é garantida tanto para um turismo cultural, quanto para os baladeiros de plantão. Conhecê-la, para os que vão a Europa, é quase tão obrigatório quanto ir a Paris ou Londres. Então, Gaudeix de la vida i sigueu benvingut! (Aproveite a vida e seja bem-vindo, em catalão).

