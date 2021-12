A Copa continua espetacular, com muita qualidade, muita emoção e muita festa nos estádios. A única coisa que não está boa é a arbitragem, com muitos erros decisivos, na marcação de pênaltis e nos impedimentos. Parece Campeonato Brasileiro. Já na condução do jogo, na marcação de faltas, tudo ótimo.



Se a Costa Rica ganhou da Itália e do Uruguai e empatou com a Inglaterra, pode ganhar da favorita Holanda. A Costa Rica marca muito bem e é rápida nos contra-ataques. Ruiz e Campbell são muito bons jogadores. A Holanda mostrou, contra o México, que, além de defender e contra-atacar bem, como fez em vários jogos, sabe pressionar e virar o placar. A equipe possui também muitos jogadores altos e bons nos lances aéreos. O volante De Jong está fora da Copa. Contra seleções fortes, que vão atacar, ele vai fazer falta, pois marca muito.



A Argentina, como se esperava, teve enormes dificuldades para ganhar da Suíça. Como têm sido boas as atuações do goleiro e da defesa, tão criticados antes do Mundial, aumentam as chances de a Argentina ser campeã, pois, com Di Maria e Messi, há sempre uma grande possibilidade de gols. Foi sensacional a arrancada de Messi, com a bola colada aos pés, driblando o zagueiro que tentava derrubá-lo, até dar a bola, com açúcar e com afeto, para Di Maria marcar.



Enfim, a Bélgica mostrou um ótimo time, com muita troca de passes, o que não faz o Brasil. Como os volantes costumam avançar, Messi pode ter muitos espaços contra a Bélgica, o que seria decisivo. Certamente, o técnico não tem dormido pensando em como pará-lo. Por outro lado, o ataque envolvente da Bélgica vai criar também chances de gol. O desequilíbrio está nos dois craques argentinos.



Amanhã, falo de Brasil e Colômbia e de França e Alemanha, dois jogos equilibrados. Chegou a hora de a onça beber água.

