O prazer do julgamento

Se é pra criticar, critique direito. Despeje insatisfação sobre a seleção monocromática que só ganha cores quando Neymar brilha. Relembre a nossa limitação técnica como time. Destaque a falta de uma atuação verdadeiramente convincente em quatro jogos e a obviedade das mexidas do treinador. Só não condene Thiago Silva pela emoção. Essa atitude é injusta e beira a burrice.

Será que todos aqueles que transformaram um excelente defensor em um ser frágil, acanhado e incapaz já estiveram numa disputa esportiva de alto nível e sabem como se comportam corpo e mente numa situação limítrofe entre a glória e o fracasso? Brasileiros e chilenos viviam ali um momento único em suas vidas. Bater um pênalti, tentar defender uma cobrança ou simplesmente estar ali, compondo aquele quadro, já era um momento de emoção extrema. E ser emotivo é crime? A frieza é garantia de êxito?

Não sou jogador de futebol, mas sou atleta. Joguei um Mundial pelo Brasil. De boliche, um esporte mínimo no país. Eu tremia de nervoso e felicidade por estar ali. Na arquibancada, não havia mais do que 150 pessoas. E eu marcava, naquele momento, apenas a minha história de vida e de meus companheiros. Imagine a emoção que seria se o mundo estivesse, do local e pela imprensa, a me observar? Dá pra não se emocionar, diante de seu povo, numa situação como essa.

Essa discussão focada no emocional, que gerou um veredicto cruel e de embasamento superficial, só acabou criando mais um obstáculo para um time que, por si só, já terá muitas dificuldades para alcançar seu objetivo. Parece que a gente nunca aceita o fato da nossa Seleção ser apenas razoável. O Monstro, zagueiro admirado no mundo inteiro, parece ter virado apenas um ícone pra disfarçar a nossa teimosia de não aceitar a realidade. Júlio César já viveu isso em 2010. Neymar viverá se for mal na hora decisiva.

E enquanto alguns já preveem a tragédia da eliminação, eu me ponho a pensar. Como estará o emocional e a postura dos ascendentes colombianos contra o Brasil? Não será um jogo como os quatro anteriores para eles. Para nós, também não, pela pressão de não poder errar. Só não podemos ser, nós mesmos, os catalisadores do nosso desespero. Para o time de Felipão, somente apoio, pare ele onde parar.

