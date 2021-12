Felicidade relativa

Vencemos na estreia, garantimos os três pontos, aliviamos a pressão. Isso tudo é ótimo. Ver Neymar assumindo o protagonismo do qual se espera e se precisa também, assim como a atuação desenvolta de Oscar. Mesmo assim, eu esperava um pouco mais da Seleção.



Esperava que a posse de bola amplamente dominante se traduzisse em mais pressão sobre o gol adversário. Fora os gols, não foram muitas as boas chances criadas.

Alguns podem chamar isso de efetividade, mas para mim faltou volume ao time de Felipão, principalmente porque o gol assinalado no início levou os croatas a uma proposta de jogo ainda mais defensiva.



Não esperava que, no momento em que não vínhamos bem na partida, o juizão nipônico nos presenteasse com um pênalti um tanto matreiro cavado pelo Fred, que, aliás, teve neste lance o seu melhor momento no jogo.



O fato acabou sendo preponderante para que assegurássemos os três pontos.



Há de se ter cuidado também com o desempenho de Neymar. Protagonista é quem se destaca em meio aos bons e tem valências para decidir ou colaborar para que outros decidam. Fora desse espectro, a coisa muda de nome. Passa a se chamar dependência.



Tudo isso pode ser relativizado pela estreia. Ou não. Se perdessemos ou empatássemos, hoje choveriam críticas sobre Felipão, que seria acusado de deixar a turma muito solta na preparação. Ou o time seria. O resultado é o elemento que prevalece, quase sempre.



Vou optar por passar ao próximo capítulo e esperar a nossa evolução. Vamos em frente. Que venha o México.



Mais ou menos Não sou especialista no tema, no entanto, só ouvi críticas à cerimônia de abertura. Também achei sem sal. O tempero só veio com a musa Jennifer Lopez. Fantástica.

Overdose de bola Já temos Espanha x Holanda hoje e uma penca de grandes jogos nos próximos dias, tudo aqui, na nossa casa. Ficar indiferente é um pecado. É hora de se jogar na Copa do Mundo.



